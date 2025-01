Carteira do Sicoob ES para o agronegócio é de R$ 5 bilhões

O crescimento registrado em 2024 foi de quase 60%

Em 2024, a carteira de crédito do sistema regional Sicoob ES direcionada para o agronegócio registrou um crescimento de 59% em comparação com 2023. Com mais de R$ 5 bilhões na carteira ampliada, o grupo cooperativo consolida sua posição como um dos principais agentes financiadores do agronegócio no Espírito Santo.

O gerente de Crédito e Agronegócios do Sicoob, Eduardo Ton, destaca que as liberações dos primeiros seis meses do ano-safra 2024/2025 atingiram o montante de R$ 2,1 bilhões, correspondendo a um crescimento de 27% em relação ao mesmo período da safra anterior, colocando o sistema regional na segunda posição entre as instituições financeiras que mais liberaram recursos para o agro no Estado.

Os recursos aplicados consideram as liberações de crédito rural, os repasses realizados através do BNDES Rural e os contratos de Cédula de Produtor Rural Financeira (CPR-F). As duas últimas carteiras são responsáveis pelo impulso no crescimento geral contabilizado. “As operações contratadas através da CPR-F registram um crescimento de 138% e repassamos 116% a mais de recursos do BNDES, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão”, esclarece Ton.

Dentre os recursos destinados, destacam-se aqueles direcionados para o investimento na produção, com 44% do total, as operações realizadas através da CPR-F, representando 25%, seguidos das liberações para custeio (18%) e comercialização (13%). “O aumento do volume de liberações do crédito destinado ao agronegócio significa que mais produtores estão acessando recursos para investimentos e desenvolvimento sustentável de suas atividades, gerando uma evolução significativa para todo o setor e agregando mais renda aos nossos cooperados”, destaca Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.

O Sicoob ES apresentará mais detalhes sobre a atuação no agronegócio e resultados obtidos em 2024 para os cooperados e a sociedade em uma live no canal oficial do Youtube no dia 25 de fevereiro (www.youtube.com/sicoobES).