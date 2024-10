Casagrande anuncia novo serviço de transporte de cadeirantes

today30 de outubro de 2024 remove_red_eye60

O Governo do Estado segue promovendo melhorias no transporte voltado para pessoas com deficiência na Grande Vitória. Nesta quarta-feira (30), o governador Renato Casagrande anunciou o Transcol + Acessível, que irá oferecer aos cadeirantes um atendimento mais moderno, garantindo eficiência, redução do tempo de viagem e veículos mais confortáveis. No lugar de micro-ônibus sem climatização, o serviço contará com 30 vans adaptadas e climatizadas.

“Hoje é um dia importante para nós, pois nasce o Transcol + Acessível. Em nosso governo temos uma política clara de inclusão e de diálogo. Estamos atendendo boa parte das demandas que chegaram até nós. É preciso reconhecer as dificuldades e o potencial de cada pessoa, por isso são necessárias políticas públicas que valorizem e incluam todos. Vamos continuar com os investimentos nesse novo sistema, que já nasce integrado com o Transcol e o Aquaviário”, disse o governador.

O Transcol + Acessível ajusta a oferta à real necessidade de mobilidade da população cadeirante na Grande Vitória, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a operação. O novo serviço flexibiliza a escolha de acompanhante por viagem e também permitirá o transporte de dependentes, segundo condições estabelecidas pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destaca a importância da modernização do serviço: “Estamos implementando um novo sistema de atendimento que facilitará o acesso ao transporte para as pessoas com deficiência, tornando o serviço mais ágil e eficiente. Vamos reduzir o tempo de viagem do usuário e investiremos na capacitação dos profissionais do Transcol + Acessível para oferecer um atendimento de qualidade. Além disso, estamos atualizando diretrizes, desburocratizando o trâmite para acesso ao serviço.”

Ele também explica que a melhoria na questão da acessibilidade se estende a todo o sistema Transcol. As lanchas do sistema Aquaviário terão duas vagas destinadas a cadeirantes e os ônibus elétricos em circulação também serão adaptados para comportar até dois cadeirantes. A partir de 2025, todos os novos ônibus do Transcol seguirão essa mesma diretriz.

“Essas melhorias são fundamentais para garantir um transporte público verdadeiramente inclusivo. O aumento das vagas é um avanço que traz mais autonomia para os deslocamentos dos cadeirantes,” enfatizou o secretário.

Os critérios de renda foram revisados, permitindo que mais pessoas sejam beneficiadas em todo o sistema Transcol. Agora, pessoas com deficiência que residem sozinhas podem ter uma renda de até dois salários mínimos para obter a gratuidade, enquanto famílias de até quatro membros podem acessar o benefício com renda de até quatro salários mínimos. Famílias com mais de quatro integrantes seguem com o critério de renda igual ou inferior a seis salários mínimos.

“O Transcol + Acessível é a prova de que o governo está atento às necessidades da população. Com este novo sistema, oferecemos aos cadeirantes um transporte público mais eficiente, confortável e integrado aos demais modais. Seguimos trabalhando para garantir a acessibilidade e a inclusão de todos”, ressaltou o diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes.

Agendamento e Acesso

No lugar dos 23 micro-ônibus sem climatização, o Transcol + Acessível irá contar com 30 vans adaptadas e climatizadas, proporcionando maior conforto e eficiência no deslocamento dos usuários. Essas vans também oferecem maior agilidade no trânsito e melhor acesso a algumas localidades.

A partir de 31 de outubro, o sistema contará com a bilhetagem eletrônica obrigatória para os beneficiários, por meio do Cartão GV. A medida possibilita um controle mais eficiente. Aqueles que ainda não possuem o cartão e tem renda individual ou familiar compatível com a exigida, poderão solicitar o cadastro apresentando a comprovação de renda ou a comprovação de que recebe o Bolsa Família ou BPC.

A Ceturb-ES irá distribuir cartões provisórios, com validade até 31/12/2024, para que os usuários que ainda não possuem cartões possam realizar suas viagens nesse período. A partir do dia 01/01/2025, todos deverão ter um cartão válido para utilizar o serviço: cartão vale-transporte, cartão passe-escolar, cartão cidadão, cartão gratuidade (idoso, PCD), ou fazer o pagamento via QR-code.

Não haverá mudanças para realizar o cadastramento e os agendamentos. Para o cadastro de novos usuários no Transcol + Acessível, é necessário que o usuário seja cadeirante e resida nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O cadastro deve ser feito por meio de aplicativo disponibilizado para os celulares.

Será criada uma comissão com o objetivo de regulamentar o Serviço Transcol + Acessível, composta por representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONDEF/ES).

fotos galeria: Hélio Filho/Secom