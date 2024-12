Casagrande anuncia pacote de R$ 264 milhões para infraestrutura rural

Em um grande impulso para o desenvolvimento rural do Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), anunciou, nesta quinta-feira (17), um pacote de investimentos superior a R$ 264,7 milhões em obras e projetos de infraestrutura em 35 municípios capixabas para o próximo ano. O evento foi realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.

Os recursos serão destinados principalmente para a melhoria da malha viária rural, com a pavimentação de 62,47 quilômetros de novos Caminhos do Campo e o recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias rurais existentes. Além disso, serão construídas duas novas barragens para garantir o abastecimento hídrico em áreas rurais.

“Estamos chegando ao final de 2024 felizes pelos investimentos que estamos anunciando, com ações em diversas comunidades de nosso Estado. Estamos lançando esses editais hoje para ganharmos tempo. Tudo o que foi anunciado já está com o recurso garantido. Não vamos ter tempo para concluir todos, mas o que não for concluído já estará bem encaminhado. Se temos capacidade de investimento é porque conseguimos organizar este Estado. Mas, se não cuidarmos bem, podemos nos desorganizar. Por isso é importante termos governantes com responsabilidade”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O Programa Caminhos do Campo receberá investimentos de R$ 179,8 milhões para a construção de sete novos trechos de vias rurais em oito municípios. Outros R$ 72,2 milhões serão destinados ao recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias contemplando 18 municípios, garantindo melhor acesso e escoamento da produção agrícola. Ao todo, serão contemplados 39 trechos de Caminhos do Campo, somando 362,25 quilômetros de vias em 35 municípios contemplados.

“É com grande satisfação que anunciamos hoje um marco histórico para o desenvolvimento rural do nosso Estado. Por meio do Programa Caminhos do Campo, serão construídos e recuperados mais de 360 quilômetros de vias rurais, garantindo melhor acesso aos serviços básicos, escoamento da produção agrícola e fortalecimento da economia local. Com este pacote de investimentos, estamos construindo um futuro mais próspero para o nosso campo”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Além da melhoria da infraestrutura viária, o secretário também destacou a importância da segurança hídrica para o setor agrícola. “A segurança hídrica também é uma prioridade. Com a construção de duas novas barragens, estaremos assegurando o abastecimento de água para a agricultura e para as comunidades rurais, contribuindo para a sustentabilidade do campo”, completou o secretário.

Reabilitação de Caminhos do Campo

Com o objetivo de recuperar trechos de vias rurais em condições precárias, o Governo do Estado investirá ainda R$ 5,3 milhões na contratação de anteprojetos de reabilitação em 14 trechos, totalizando 155 quilômetros de vias recuperadas em 16 municípios contemplados.

Programa de Reservação Hídrica

Para garantir a segurança hídrica e fortalecer a agricultura, o Programa de Reservação Hídrica da Secretaria de Estado da Agricultura, receberá investimentos de R$ 7,3 milhões para a construção de duas novas barragens nos municípios de Mantenópolis e João Neiva.

Os seguintes municípios serão contemplados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, Vargem Alta e Viana.

foto Hélio Filho/Secom