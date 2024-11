Casagrande anuncia pagamento de abono salarial para servidores

today25 de novembro de 2024 remove_red_eye109

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (25), a concessão de abono salarial no valor de R$ 3,8 mil aos profissionais ativos da Rede Estadual de Ensino e de R$ 1 mil aos demais servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Os Projetos de Lei com as propostas serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado. Eles contemplam 23.010 profissionais ativos da Educação e 73.450 servidores de diversas áreas, entre ativos (estatutários, celetistas, contratados por designação temporária), aposentados e pensionistas.

O pagamento do benefício está previsto para dezembro deste ano.