Casagrande anuncia quase R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura de rodovias e edificações

today13 de dezembro de 2024 remove_red_eye37

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (13), o lançamento de editais de infraestrutura rodoviária e outras edificações no valor de quase R$ 1 bilhão para o ano de 2025. As obras serão executadas e fiscalizadas pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O evento foi realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença de deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças municipais.

“Quando fazemos a obra de uma rodovia ligando duas cidades, ela representa mais do que o valor gasto. O resultado prático dela é tirar a lama e a poeira da rotina daquele morador, dando mais dignidade a ele. Às vezes executamos um calçamento rural que, por conta da característica da intervenção, tem um custo menor e a felicidade é a mesma. Por isso que digo: o recurso público tem que servir às pessoas. E hoje temos a felicidade de anunciar robustos investimentos em todo o Estado”, afirmou o governador.

Casagrande destacou a parceria com os municípios e também com os demais Poderes. “Quero agradecer ao Poder Legislativo que nos dá tranquilidade para trabalhar e aos diretores e servidores do DER-ES que trabalham incansavelmente para entregar essas obras à população. Nosso governo cuida bem do dinheiro público. Temos uma gestão fiscal sólida e com muitos investimentos para a população. Em 2019, fizemos R$ 1 bilhão em infraestrutura e neste ano estamos finalizando em R$ 4 bilhões. Queremos manter o mesmo ou até mesmo ampliar para o próximo ano”, destacou.

O diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, destacou que o pacote de investimentos, que inclui obras de implantação e reabilitação de trechos de rodovias estaduais, além de obras de contenção e reforma de escolas estaduais, contempla as famílias que mais precisam dos serviços públicos.

“Tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão focada na melhoria da qualidade de vida dos moradores. Atuar na manutenção e melhoria das nossas estradas é levar desenvolvimento, conforto e segurança para as famílias. Seja para o escoamento da produção, no deslocamento em busca de tratamentos médicos ou outros serviços. Também vamos executar a reforma de escolas, bem como a construção de um Batalhão da Polícia Militar em Guarapari”, salientou Freitas.

Confira abaixo os municípios contemplados e os editais lançados nesse pacote de obras:

Alegre

Construção da Ponte sobre o Rio Lambari Frio – Contorno de Anutiba – ES-181

Contenção na ES-185 (km 87) entre o Centro de Alegre e o Distrito do Café

Aracruz

Reabilitação da ES-010 – Trecho 3: Barra do Sahy / Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

Reabilitação e melhorias operacionais na ES-164, na Av. Jones dos Santos Neves e Av. Engº Fabiano Vivácqua

Guarapari e Vila Velha

Implantação da ES-388 (segmento rural), ES-060 (Barra do Jucu) – Xuri Entroncamento BR-101 (Amarelos) – trecho rural

Itaguaçu

Implantação da ES-357 – Trecho: Itaguaçu / Itaçu

Ibitirama e Iúna

Contenção e Estabilização de taludes localizados em 2 pontos distintos ao longo da ES-185, Km 21, e no km 34

Mimoso do Sul

Contenção e Estabilização de taludes na ES-391 em vários pontos (km 18, km 19, km 39 e km 41)

Nova Venécia e Vila Valério

Implantação da ES-344 – Entr. ES-381 (p/ Nova Venécia) – Entr. ES-358 (p/ Vila Valério)

Santa Leopoldina

Muro de contenção e execução de sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais da Escola Alfredo Leppaus, na localidade de Holanda

São Mateus

Implantação da ES-010 – Trecho: Entr. ES-429 / Barra Nova (Entr. ES-315)

Implantação da ES-010 – Trecho: Entr. Estrada Municipal (Barra Nova Margem Sul / Rio Mariricu

Serra

Contenção marítima na ES-010 – Praias Curva da Baleia e Enseada de Jacaraípe

Viana

Implantação da ES-466 (Contorno de Viana) – Trecho 1: Entr. ES-388 / Entr. BR-101

Guarapari

Construção do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM)

Barra de São Francisco

Reconstrução da EEEFM Governador Lindenberg

Nova Venécia

Reforma e ampliação da EEEM Dom Daniel Comboni

Iconha

Reforma e ampliação da EEEFM Coronel Antônio Duarte

foto Mateus Fonseca/Governo-ES