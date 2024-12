Casagrande anuncia R$ 83 milhões em infraestrutura na Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou das solenidades do Dia do Serrano, nesta quinta-feira, 26 de dezembro, data em que a Capital do Espírito Santo é transferida simbolicamente para o município da Serra. Durante o evento foi firmado convênio entre o Governo do Estado e o Município destinado à execução de obras do Trecho 1 da Rodovia Audifax Barcelos.

“Esse investimento será importante para a valorização da cidade da Serra, dando maior mobilidade para essa área litorânea, assim como fizemos no Complexo Viário de Carapina. Fizemos uma importante parceria com o prefeito Sérgio Vidigal e continuaremos com o Weverson Meireles, que já está com o pé no acelerador para iniciar o mandato com muito trabalho. E isso somente é possível com um Estado organizado, com gestão fiscal equilibrada, e muito poder de investimento para todos os 78 municípios”, comentou Casagrande.

O convênio, que contará com um investimento de R$ 83 milhões, engloba uma série de melhorias fundamentais para a segurança e funcionalidade da rodovia. Entre os serviços previstos estão terraplenagem, drenagem, restauração do pavimento existente, implantação de pista dupla, sinalização rodoviária, além de obras complementares e medidas de proteção ambiental.

“Esse projeto representa um avanço significativo na melhoria da mobilidade e da infraestrutura do Estado, promovendo segurança viária e desenvolvimento sustentável. O investimento reafirma o compromisso do Governo com a qualidade de vida da população e com o crescimento ordenado da região”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O início das intervenções no Trecho 1 da Rodovia Audifax Barcelos deverá beneficiar diretamente milhares de usuários e contribuir para a preservação do meio ambiente com ações planejadas de proteção ambiental. A expectativa é que as melhorias tragam impactos positivos duradouros, fortalecendo a infraestrutura viária do Espírito Santo.

foto Helio Filho/Secom