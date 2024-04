Casagrande apresenta potencialidades do Espírito Santo em evento de São Paulo

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta quarta-feira (24), do evento “Brazilian Regional Markets: um Movimento para Desenvolver os Mercados Regionais Brasileiros”, realizado em São Paulo (SP). Ele foi um dos palestrantes do painel que tratou das potencialidades e oportunidade para investimento no Espírito Santo. A plateia do evento é formada por investidores e empresários de vários estados.

“O Espírito Santo é hoje um estado de oportunidades. Isso é fruto do trabalho de governos, instituições e da sociedade capixaba. Veja que nós estamos há 12 anos como a Nota A do Tesouro Nacional. Somos o Estado que realizou o maior percentual de investimentos comparado à receita corrente líquida no ano passado. Além de conquistas importantes na área social, como a menor mortalidade infantil e a segunda maior longevidade do País”, afirmou o governador.

Em sua fala, Casagrande destacou ainda a organização do Estado, que reflete em segurança jurídica, respeito aos contratos e relação republicana com os empreendedores. “Assim os resultados da administração pública refletem a expectativa da população a que estamos representando. Isso permitiu que o Espírito Santo crescesse no ano passado o dobro do que a economia nacional e a ter a menor taxa de desemprego de nossa história”, completou.

Quinto lugar no ranking brasileiro do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Espírito Santo se destaca como um bom lugar para morar quando o assunto é bem-estar e qualidade de vida. Quando o tema é economia e desenvolvimento, não é diferente. O Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) e a transição energética são importantes para a atração de novos negócios e a sustentabilidade de empresas no Estado.

“O turismo pode ser ainda uma solução para atrair o poder de consumo para o estado do Espírito Santo. O Governo do Estado está planejando investimentos nessa área e promovendo parcerias com os municípios. O objetivo é tornar o estado mais conhecido e preparado para receber turistas, investindo em saneamento básico, infraestrutura e segurança pública. O turismo gera também muitos empregos. Para isso, a parceria entre os setores público e privado é considerada fundamental para o desenvolvimento do turismo”, apontou o governador capixaba.

foto Giovani Pagotto/Governo-ES