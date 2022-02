Casagrande autoriza obras no trecho da Rodovia ES-060 em Setiba

O sábado, 12, foi dia do governador do Estado, Renato Casagrande, autorizar o reinício das obras de reabilitação na Rodovia ES-060 em Setiba, no município de Guarapari. Serão investidos mais de R$ 15 milhões nas intervenções ao longo do trecho de 9,20 quilômetros de extensão, localizados entre o trevo de Setiba e a Avenida Jones dos Santos Neves (ES-060). As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

As intervenções incluem nova pavimentação, calçada, faixa multiuso, baias e abrigos nas paradas de ônibus e sinalização horizontal e vertical. Além disso, será construída uma ciclofaixa, possibilitando o deslocamento seguro de ciclistas no trecho. As obras foram iniciadas durante a primeira gestão do governador Casagrande, mas foram paralisadas na administração seguinte.

“Estamos retomando essa obra. Quando se paralisa uma obra, tem todo um projeto para se reiniciar. Primeiro queremos tratar bem os moradores e com a casa arrumada, receber bem os turistas. Esse é mais um investimento importante que estamos fazendo em Guarapari. Visitamos recentemente as obras em Meaípe, que também é um local bem frequentado por turistas. Setiba é um balneário que tem uma tradição na união dos moradores e faremos uma ligação com o trevo da Rodovia do Sol. Será feita ciclovia, calçadão e nova pavimentação. Essa obra fará a diferença na vida dos moradores e para o turismo”, afirmou o governador.

“Essa é mais uma de tantas obras que foram paralisadas na gestão anterior que estamos retomando. Isso reforça o trabalho sério e honesto e o comprometimento do governador Renato Casagrande em proporcionar melhorias e qualidade de vida para a população capixaba”, pontuou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto.

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, também esteve presente no evento. “É maravilhoso estar aqui trazendo desenvolvimento para essa comunidade. Estive aqui há pouco tempo com a minha família para curtir a praia de Setiba. Sentei pra ver o pôr do sol entre as montanhas. Um céu intensamente rosa, azul e branco, as cores da bandeira do nosso Estado. Nós vamos batizar esse céu de Espírito Santo e, com essa obra estruturante do nosso Governo, vamos permitir que mais turistas possam desfrutar dessa paisagem. Por outro lado, o turismo virá com mais facilidade dando mais qualidade de vida para os moradores dessa região”, disse.