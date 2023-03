Casagrande discute estratégias para o avanço da política climática no Brasil

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou na tarde desta terça-feira (4), do encontro “Integração multinível e multissetorial para o avanço da política climática do Brasil”, realizado em Brasília (DF). A atividade organizada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) teve como objetivo discutir estratégias para o avanço da política climática no país. O capixaba foi um dos palestrantes do evento.

Casagrande falou sobre o tema “Oportunidades de integração multissetorial e compromisso para a ação climática”. Durante sua apresentação, o governador destacou a importância da integração de diferentes setores da sociedade para a implementação de ações efetivas de combate às mudanças climáticas.

“O Espírito Santo tem preparado estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em nosso estado, buscando alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Isso envolve ações em diversos setores, como transporte, indústria, agricultura e energia. É importante destacar ainda que todas essas ações devem ser realizadas em conjunto com a promoção da justiça social e econômica, dando atenção especial aos grupos mais vulneráveis e impactados pelas mudanças climáticas”, afirmou o governador.

Ainda de acordo com Casagrande, “a proteção da biodiversidade, o combate à pobreza e as mudanças climáticas são temas interconectados e devem ser abordados de forma integrada e sustentável”.

O mandatário capixaba também apresentou a iniciativa do Consórcio Brasil Verde como um instrumento para viabilizar a ação climática. Nessa segunda-feira (13), Casagrande foi eleito formalmente como o primeiro presidente do Consórcio, que é integrado por 21 estados signatários. O grupo tem como objetivo coordenar os esforços para promover o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente em todo o País.

“O Consórcio é uma importante iniciativa que visa coordenar e fortalecer a atuação dos entes subnacionais nesses temas, promovendo uma maior articulação política e técnica entre os estados para alcançarmos resultados mais efetivos e sustentáveis na proteção do meio ambiente e da sociedade como um todo”, explicou Casagrande.

Casagrande ressaltou ainda a importância da união de esforços a nível nacional para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas. O governador capixaba destacou a necessidade de se trabalhar de forma integrada, envolvendo diferentes setores da sociedade, para implementar ações efetivas e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.