ORLA, ESCOLA E CONTORNO: Casagrande investe mais de R$ 40 milhões em Piúma

29 de junho de 2023

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou nesta quinta-feira (29), a Ordem de Serviço para reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba e para construção do Campo Bom de Bola no bairro Céu Azul, no município de Piúma. Ainda na “Cidade das Conchas”, Casagrande visitou importantes obras de infraestrutura, como a nova Orla da Praia Central e o Contorno de Piúma, além de entregar a drenagem e pavimentação de rua no bairro Portinho.

“Estamos realizando obras importantíssimas que estão mudando a história de Piúma, sempre em parceria com a prefeitura. O Contorno vai abrir novas frentes de desenvolvimento da cidade, aliviando o trânsito, principalmente durante o verão. Já essa nova Orla da Praia Central é um sonho que está virando realidade. Na educação, vamos iniciar a reconstrução da Escola Filomena Quitiba, onde todos brincam que ‘todo mundo da cidade passa por ela’. Desta forma, vamos seguir investindo em Piúma, no litoral sul e em todos os municípios capixabas”, disse o governador.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), vai investir mais de R$ 12 milhões na reconstrução da tradicional Escola Professora Filomena Quitiba, no Centro da cidade. O atual espaço educacional vai ser demolido para dar lugar a um novo espaço com capacidade para atender às novas demandas dos alunos e das equipes administrativas e pedagógicas.

O novo edifício educacional vai contar com 12 salas de aula, laboratórios de artes e ciências, biblioteca, auditório, refeitório, área administrativa, sala de professores e de planejamento, sala de educação física, almoxarifado e sanitários distribuídos em dois pavimentos.

Além da estrutura principal, a escola vai ganhar uma quadra poliesportiva, estacionamento, bicicletário e guarita independente. A área externa vai contar com paisagismo projetado com espaços termicamente agradáveis, tanto dentro, quanto fora da estrutura escolar. A obra também contempla a instalação de equipamentos de sinalização e combate ao incêndio e reestruturação geral das instalações elétricas, hidrossanitárias e climatização.

Durante a agenda, o governador fez a entrega da drenagem e pavimentação da Rua Projetada, que fica no bairro Portinho, beneficiando mais de dois mil moradores da região. A obra foi realizada em parceria com a prefeitura Municipal, com recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). Foram investidos R$ 661 mil nas melhorias ao longo dos três quilômetros da via, que é um dos principais acessos ao bairro e importante ligação com pontos turísticos do município.

“O Governo está levando investimentos para assegurar a melhoria da infraestrutura dos municípios e da qualidade de vida dos capixabas. Por meio do Fundo Cidades, os recursos são repassados diretamente para os fundos municipais, reduzindo a burocracia e agilizando a realização de obras e projetos”, enfatizou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Ex-prefeita Martha Scherres agradece ao governador pelas obras que estão sendo realizadas no município.

Mais investimentos

O governador Renato Casagrande visitou as obras de implantação, pavimentação e melhorias da Rodovia ES-060, no trecho entre a Ponte do Bairro Piuminas e a Ponte sobre o Rio Novo, de acesso à cidade, também conhecido como Contorno de Piúma. Estão sendo investidos R$ 15 milhões nos serviços no trecho de 2,8 quilômetros, incluindo também os serviços de execução da faixa de rolamento, faixa multiuso, acostamento e calçada.

As obras, que estão sob responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), incluem a elaboração do projeto básico e a execução das intervenções, e devem ser concluídas em junho de 2024.

Casagrande também acompanhou o andamento das obras de urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Piúma, no trecho compreendido entre as ruas Alípio Paulo e Valdoberto Layber. O projeto recebeu um investimento de R$ 17,9 milhões nesta primeira etapa, com previsão de conclusão em março de 2024.

A intervenção abrange 2.680 metros de rede de drenagem e meio fio, 750 metros de contenção com muro gabião, 27.498 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 9.528 metros quadrados de calçadão e ciclovia, 3.902 metros quadrados de plantio de grama esmeralda. O projeto inclui ainda a recuperação de restinga, paisagismo, instalação de bancos de concreto, 14 bicicletários, iluminação e sinalização horizontal e vertical.

A Praia Central de Piúma vem sofrendo um processo gradual de erosão costeira desde a década de 1990, sendo adotadas medidas paliativas ao longo desse tempo. A obra compreende a reurbanização de três quilômetros da orla, contemplando 29 quadras. “Nesta primeira etapa da obra foi contemplado o trecho onde o processo de erosão é mais acentuado”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.