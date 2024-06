Casagrande inaugura nova agência do Detran|ES e anuncia novos investimentos em Viana

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta segunda-feira (17), o novo Posto de Atendimento Veicular (PAV) na cidade de Viana. A nova agência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) mudou de lugar e passou a funcionar dentro do É Pra Já, um espaço da Prefeitura que oferece diversos serviços aos munícipes. A agenda também marcou a entrega de obras de adaptação às mudanças climáticas e o anúncio de novos investimentos em recapeamento de vias na cidade.

“Hoje é um dia muito importante para Viana. Tenho muita alegria em estar aqui para inaugurar a nova agência do Detran. Durante a pandemia, o órgão não parou em nenhum momento com todos os serviços sendo prestados de forma online. Agora, estamos reforçando essa estrutura com novas unidades para que todos os cidadãos tenham acesso. Viana cresceu muito nos últimos anos e o recapeamento asfáltico tem sido uma forma de levar mais qualidade de vida, tirando a poeira e o barro da vida das pessoas. Garantimos hoje que mais 108 ruas sejam pavimentadas nessa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura”, afirmou Casagrande.

Durante a solenidade foi assinado o termo de cessão pelo Governo do Estado do terreno para construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) em Viana.

“Esse novo instituto de Ensino Superior vai oferecer mais oportunidades educacionais e profissionalizantes para a nossa juventude. É um passo importante para o desenvolvimento e o futuro da nossa cidade e de toda Região Metropolitana”, assinalou Casagrande, ao lado do prefeito Wanderson Bueno.

PAV

A agência do Detran|ES passará a funcionar dentro do ‘É Pra Já’, localizado entre a Rua Espírito Santo – Pracinha Central e Avenida Vitória, no bairro Marcílio de Noronha. A mudança para o local foi possível graças a uma integração entre o Estado e o Município, que viabilizou a assinatura de um termo de cooperação entre o Detran|ES e a Prefeitura. Isso vai trazer mais facilidade para o usuário dos serviços, uma vez que a localização atual é mais centralizada e mais acessível.

O cidadão poderá realizar serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros.

Os moradores de Viana em breve terão, além da nova agência, a facilidade na realização das provas de trânsito. “Estamos mantendo a coleta biométrica na agência e trazendo para o município a possibilidade de realizar as provas teóricas de primeira habilitação, atualização e de reciclagem, em uma estação mista de biometria e prova teórica dentro de agência”, disse o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Ele destaca ainda que, atendendo a uma solicitação da Prefeitura, a área de habilitação está avaliando o local e sinalizando para que futuramente, também sejam realizadas as provas práticas de direção veicular no município. O município possui quase 75 mil habitantes, sendo 24.026 condutores e com uma frota de cerca de 39 mil veículos. O atendimento presencial no PAV de Viana é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deverá ser agendado pelo interessado exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Mais investimentos

Também nesta segunda-feira, o Governo do Estado inaugurou as obras de drenagem e pavimentação de ruas e de construção de muro de contenção, todas no bairro Nova Bethânia, com investimento de R$ 6,84 milhões, em recursos provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. Executadas pela gestão municipal, as obras beneficiam aproximadamente 2,6 mil moradores.

“São investimentos de grande importância para a proteção à vida e ao patrimônio da população. O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas é uma ação inédita e inovadora, que está inserida no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Ela tem o objetivo ainda de realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres, de prevenção a eventos hidrológicos extremos e de conservação e revitalização de recursos hídricos”, acrescentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

O governador Renato Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para obras de recapeamento asfáltico de 108 ruas, com investimento de R$ 22,8 milhões, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Ao todo, 14 bairros serão contemplados, beneficiando cerca de 79 mil moradores da região.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que os novos investimentos são importantes para o desenvolvimento do município. “Estamos celebrando anúncios importantes do nosso Governo, em que focamos na qualidade de vida da população, além de atender uma aspiração antiga destas comunidades”, declarou.