Casagrande lança meta para oferta de 1,9 milhão de consultas e exames em 2025

12 de dezembro de 2024

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (12), que o Espírito Santo deve ofertar 1,25 milhão de consultas e 670 mil exames especializados para 2025, totalizando 1,9 milhão de consultas e exames. Além do reajuste no valor pago pelas consultas especializadas, o Espírito Santo também deve ampliar o uso da telemedicina como parte da estratégia da Secretaria da Saúde (Sesa) para atender a demanda de especialistas.

“Temos uma notícia boa para os capixabas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). Está aberto um edital de credenciamento para a contratação de 500 mil novas consultas para 2025. Estamos ampliando o valor do repasse para que mais profissionais e clínicas possam, se desejar, fazer o seu credenciamento. São vários tipos de especialidades contempladas. Isso é importante para que a gente possa reduzir a fila de consultas”, afirmou o governador.

Para alcançar a meta de consultas, a Sesa está reajustando o valor pago por cada consulta especializada, regulamentado pela Portaria nº 166-R, publicada no mês de novembro. O objetivo é atrair e fortalecer a rede de prestadores, garantindo, assim, um aumento significativo na oferta de consultas – acréscimo de 77 mil consultas anuais pela rede filantrópica e cerca de 437 mil por credenciamentos regionais.

“Estamos num esforço intenso para enfrentar os desafios impostos até hoje pela sobrecarga sofrida pelo sistema de saúde por ocasião da pandemia da Covid-19 e também para atender ao Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que estabelece que, no Sistema Único de Saúde, a espera por consultas e exames não deve ser superior a 100 dias. Com essa nova estratégia, queremos reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Duarte explica que a ampliação da telemedicina também está no centro das estratégias da Sesa para atender a demanda por consultas. Essa modalidade busca ampliar o acesso a cuidados especializados, especialmente em regiões remotas e para pacientes com dificuldade de locomoção. “A telemedicina tem se mostrado uma alternativa eficaz para superar barreiras geográficas e promover a equidade no atendimento. Um exemplo é que somente o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) ofertou, este ano, mais de 4 mil consultas em neuropediatria nessa modalidade”, completou o secretário.

Outro ponto destacado por ele é o fortalecimento das Regiões de Saúde, que visa descentralizar os serviços. “As superintendências regionais da Sesa estão mobilizadas para garantir que as populações vulneráveis e que residem em locais distantes tenham acesso ao cuidado especializado de forma eficiente”, completou.

Cenário

Até o início de dezembro deste ano, a Secretaria da Saúde ofertou 739.233 consultas em especialidade e 611.215 exames, totalizando 1.350.448. Atualmente, 299.158 pessoas aguardam por consulta em especialidade, 104.047 aguardam por exame, totalizando 403.205 pessoas aguardando por consultas exames no Espírito Santo.

As consultas mais procuradas estão relacionadas a ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia, cirurgia plástica reparadora. Quanto aos exames, são radiologia com contraste, ultrassonografia, ressonância, entre outros.

“No total, são 511 itens desses serviços. Em 304 deles relacionados a exames, temos conseguido oferecer dentro do prazo de 100 dias de espera e pretendemos avançar para melhorar o tempo de espera das consultas”, listou o secretário.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES