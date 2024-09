Casagrande reafirma apoio a Dorlei Fontão em Presidente Kennedy

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye83

O governador Renato Casagrande (PSB) utilizou suas redes sociais para expressar seu firme apoio à candidatura à reeleição do prefeito Dorlei Fontão (PSB) em Presidente Kennedy. Casagrande destacou a importância da colaboração entre a Prefeitura e o Governo do Estado, afirmando que o trabalho conjunto tem trazido resultados significativos para a população local.

“Como governador tenho realizado diversas parcerias com o prefeito Dorlei e acompanho de perto seu trabalho. Ele conseguiu destravar investimentos essenciais para Presidente Kennedy. É gratificante ver um município com recursos e um prefeito que realmente executa essas iniciativas”, afirmou Casagrande, em vídeo.

Ele continuou, “Estou aqui para reafirmar meu compromisso com a candidatura do Dorlei e do Tancredo Almeida Silveira como vice. Precisamos continuar essa parceria nos próximos anos para que possamos transformar Presidente Kennedy, assim como estamos fazendo em todo o Estado. No Espírito Santo, nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas, e o trabalho que realizamos em Kennedy é um exemplo claro disso”.

A união entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Presidente Kennedy já resultou em diversas ações concretas. Em agosto de 2023, Casagrande visitou a cidade para inaugurar novos equipamentos públicos, incluindo o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a nova Delegacia de Polícia e 15 ambulâncias para a Rede Municipal de Saúde. Durante essa visita, o governador também participou do lançamento do programa Acelera Kennedy, que visa impulsionar o desenvolvimento da cidade por meio de obras de infraestrutura.

Outra parceria crucial é a reabilitação da Rodovia ES-162, que conecta a BR-101 à comunidade de Campo Novo, passando pela Sede de Presidente Kennedy. O projeto, que se estende por 45,91 quilômetros, inclui melhorias significativas, como a construção de contornos, um viaduto, alargamento da ponte sobre o Rio Muqui, e reabilitação dos trechos urbanos da rodovia.

Com um histórico de realizações e um compromisso renovado com a população, Dorlei Fontão se apresenta como forte candidato à reeleição e o apoio de Casagrande dá ainda mais peso em sua campanha.

por Wanderson Amorim