Cervejarias artesanais e gastronomia são atrações da 1ª Exposição do Polo Cervejeiro de Viana

today27 de outubro de 2023 remove_red_eye79

Churrasco na brasa e cerveja gelada! Prepare o seu paladar para experimentar as melhores cervejas artesanais do Espírito Santo e uma gastronomia diferenciada na 1ª edição da Exposição do Polo Cervejeiro de Viana (EXPOCERVI). O evento acontece entre os dias 27 e 29 de outubro no Parque de Exposições, em Viana Sede.

Else Beer, Cervejaria Indomável, Cervejaria Piabier, Cervejaria 38, El Bigodón, Cervejaria KingBier, Cervejaria Alquimistas, Arapuca Beer, Cervejaria Black Rock, Compadre Cervejaria, Cervejaria Bigos, Cervejaria Convento e Cervejaria Mestra são algumas das 16 cervejarias do Circuito de Cervejarias Artesanais da Região Metropolitana que estarão presentes na exposição com os mais diferentes estilos e sabores de cervejas, desde as mais tradicionais como Pilsen, IPA e APA, até as mais diferentes, como Red, Blonde e Stout.

A exposição traz ainda uma gastronomia diferenciada com churrasco fogo de chão e parrilla comandados pelo Costelitos BBQ e Fogo Parrilla, além de estandes de empreendedores dedicados à gastronomia oferecendo desde refeições e lanches até doces e bolos.

O evento terá muita música ao vivo com os shows de Flávia Mendonça, Pele Morena, Richard Viana, Trio Forrozão, Emerson Xumbrega e Grupo Revelação, além de apresentações de artistas locais de todos os estilos musicais para animar o público.

Confira a programação da EXPOCERVI

SEXTA – 27/10

18h – Abertura da exposição

19h – Show da banda Ramal 27

20h – Concurso da Rainha e das Princesas do Lúpulo

21h – Sangria do Barril

21h30 – Show do grupo Pele Morena

23h30 – Show de Flávia Mendonça

02h – Encerramento

SÁBADO – 28/10

16h – Abertura da exposição

19h – Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo

20h – Show de Richard Viana

22h – Show do Trio Forrozão

00h – Show de Luiz Paulo Forrozão

02h – Encerramento

DOMINGO – 29/10

12h – Abertura da exposição

14h – Show de Serginho Black

16h – Show de Emerson Xumbrega

19h – Show do Grupo Revelação

22h – Encerramento