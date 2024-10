Cesan esclarece notícia falsa sobre faturas

Nesta terça-feira (24) foi divulgado um vídeo que traz informações falsas sobre a emissão de faturas da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), sugerindo que estariam sendo enviadas faturas falsas aos clientes. A Cesan esclarece que o conteúdo do vídeo não procede.

Desde setembro de 2024, a Companhia implementou um novo layout de fatura, com o objetivo de facilitar ainda mais a leitura e o entendimento por parte dos clientes. A principal novidade desse novo formato é a inclusão do código PIX, que proporciona maior praticidade no momento do pagamento. Além disso, as informações estão agora organizadas de maneira mais clara e objetiva, garantindo a todos os usuários uma experiência ainda mais acessível.

As faturas apresentadas no vídeo em questão tratam-se de dois modelos distintos: o antigo, que estava em uso antes de setembro, e o novo, já em circulação. Não se trata de falsificação ou irregularidade, apenas de uma transição entre os layouts. A circulação do novo modelo foi divulgada pela Companhia, nos canais oficias à época.

A Cesan ressalta que o cliente que aparece no vídeo já foi identificado e contatado pela equipe de atendimento e a situação foi devidamente esclarecida.

Em caso de dúvidas, a Cesan orienta que as pessoas entrem em contato diretamente com os canais oficiais de atendimento, que estão à disposição para prestar esclarecimentos.