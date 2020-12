Cesan realiza paralisação programada de abastecimento de água em Piúma e Anchieta nesta quarta-feira (09)

A Cesan informa aos moradores de Piúma e Anchieta que haverá, na próxima quarta-feira, dia 09, uma paralisação programada de abastecimento de água para realização de manutenções preventivas e melhorias para garantir a continuidade do abastecimento. O período de paralisação será de 6 às 18 horas.

Bairros que serão afetados em Anchieta

Alvorada; Anchieta; Antônio Pedro Tavares; Bairro de Lourdes; Belvedere; Cantagalo; Centro; Dom Helvécio; Inhaúma; Jardim das Oliveiras; João XXIII; Justiça; Justiça 2; Morro da Penha; Oliveira; Otaviano; Manoel de Oliveira; Praia Castelhanos; Ponta Grossa; Portal e Anchieta; Porto de Cima; Praia da Guanabara; Parati; Praia de Ubu; Quitiba; Recanto do Sol; Vila Res. Anchieta.

Bairros que serão afetados em Piúma

Acaiaca; Bairro de Lourdes; Centro; Céu Azul; Itaputanga; Jardim Maily; Lago Azul; Niterói; Nova Esperança; Piuminas; Portinho; União.

Lembrando que os imóveis devem possuir reservatório com capacidade mínima para atender ao consumo de 24 horas, e os imóveis com mais de 2 (dois) pavimentos ou com reservatório com diferença de nível acima de 6 (seis) metros em relação à rede pública deverão possuir reservatório subterrâneo com capacidade mínima igual a uma vez e meia o consumo diário.

O restabelecimento do abastecimento de água se dará de forma gradativa em até 24 horas após o retorno da operação.

Em caso de emergência, ligue para o 115 / Aracruz: 0800-095-2305.