Chuva e temperaturas mais baixas são previstas para o ES nesta quinta-feira

today23 de setembro de 2026 remove_red_eye78

Incaper prevê céu nublado, pancadas de chuva e queda nas temperaturas em grande parte do Estado

A passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral do Espírito Santo, mantém o tempo instável em grande parte do Estado nesta quinta-feira (23). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sistema favorece a formação de muitas nuvens e a ocorrência de chuvas em diferentes momentos do dia.

A previsão indica pancadas de chuva e períodos de nebulosidade nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Noroeste e Nordeste. No extremo norte capixaba, a tendência é de um cenário um pouco mais seco, embora o céu também permaneça nublado.

Além das chuvas, a presença da frente fria deve provocar um ligeiro declínio nas temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul do Espírito Santo.

Confira a previsão por região

Grande Vitória

Os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C, com tempo nublado e possibilidade de chuva.

Região Sul

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17°C e 26°C. Nas regiões de maior altitude, a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 24°C.

Região Serrana

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 17°C a 25°C. Nas áreas mais altas, os termômetros devem marcar entre 15°C e 23°C.

Região Norte

A previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 28°C. No extremo norte, apesar da predominância de nuvens, não há previsão de chuva.

Região Noroeste

Nas áreas menos elevadas, a temperatura deve ficar entre 19°C e 27°C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação prevista é de 17°C a 25°C.

Região Nordeste

A temperatura deve variar entre 18°C e 26°C, com presença de muitas nuvens e possibilidade de precipitações.

Tempo fechado em boa parte do Estado

A influência da frente fria deixa o Espírito Santo com condições favoráveis à instabilidade atmosférica ao longo do dia. A combinação de céu encoberto, chuvas intermitentes e temperaturas mais amenas deve marcar a quinta-feira em boa parte do território capixaba.

A orientação é que moradores e motoristas fiquem atentos às mudanças nas condições do tempo, principalmente nas regiões onde há previsão de chuva.

FONTE INCAPER