TV Gazeta vai realizar debate com candidatos ao Governo do ES na terça-feira (29)

today22 de setembro de 2026 remove_red_eye81

Encontro terá participação de Helder Salomão, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço e será transmitido ao vivo pela televisão e plataformas digitais

A TV Gazeta realiza na terça-feira (29) o debate de primeiro turno entre candidatos ao Governo do Espírito Santo nas Eleições 2026. O encontro será transmitido ao vivo após a novela “Quem Ama Cuida”, por volta das 22h15, com transmissão também pelo g1 e pelo Globoplay.

Participam do debate Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

A participação segue os critérios previstos na legislação eleitoral para debates em rádio e televisão. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a representatividade dos partidos e federações é um dos parâmetros utilizados para definir a participação das candidaturas nos debates.

Como será o debate

O encontro será dividido em cinco blocos, com perguntas feitas entre os próprios candidatos. A dinâmica prevê três blocos com temas livres e dois com temas determinados.

A divisão será a seguinte:

1º bloco: perguntas com tema livre;

2º bloco: perguntas sobre tema determinado;

3º bloco: perguntas com tema livre;

4º bloco: perguntas sobre tema determinado;

5º bloco: perguntas com tema livre e considerações finais.

O debate será mediado pela jornalista Rafaela Marquezine, do telejornal Gazeta Meio Dia.

Tempo de perguntas e respostas

Cada candidato terá direito a uma participação de pergunta e resposta em cada bloco.

O candidato que fizer a pergunta terá 45 segundos para formulá-la. O participante escolhido terá dois minutos para responder.

Na sequência, quem perguntou terá 1 minuto e 30 segundos para a réplica, enquanto o candidato que respondeu terá o mesmo período para a tréplica.

As regras também estabelecem que o candidato sorteado para iniciar as perguntas em determinado bloco será o último a responder naquele mesmo bloco. Dessa forma, todos os participantes terão oportunidade de perguntar e responder.

Outra regra definida pela organização impede que um candidato direcione sua pergunta a quem já respondeu naquele bloco ou ao candidato que tenha feito a pergunta imediatamente anterior.

Considerações finais

No quinto e último bloco, além das perguntas de tema livre, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para fazer suas considerações finais.

A ordem das considerações também será definida por sorteio.

E se algum candidato faltar?

Caso um dos candidatos não compareça ao debate, seu espaço permanecerá no cenário, identificado com uma placa.

Na primeira rodada de perguntas com tema livre, os candidatos presentes poderão, caso desejem, formular a pergunta que fariam ao participante ausente. Depois disso, deverão escolher um dos candidatos presentes para dar continuidade à dinâmica prevista nas regras.

Ordem no cenário

A posição dos candidatos no palco também foi definida por sorteio. A organização considera a perspectiva do mediador, ficando estabelecida a seguinte disposição:

1ª posição — Lorenzo Pazolini (Republicanos)

2ª posição — Ricardo Ferraço (MDB)

3ª posição — Helder Salomão (PT)

Os candidatos permanecerão em seus respectivos lugares durante as perguntas e respostas.

Segundo as informações divulgadas, as regras foram apresentadas aos representantes das candidaturas e protocoladas pela emissora junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Onde assistir

TV Gazeta

Terça-feira (29), por volta das 22h15

g1

Globoplay

O debate ocorre poucos dias antes do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. A programação de debates faz parte da cobertura eleitoral das emissoras e segue as regras estabelecidas para o pleito.

FONTES TV GAZETA E TRE-ES