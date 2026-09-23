Defesa Civil alerta para chuva intensa, ventos fortes e granizo no Caparaó Capixaba

today23 de setembro de 2026 remove_red_eye78

Aviso vale para esta quarta (23) e quinta-feira (24); moradores de áreas de risco devem redobrar os cuidados

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (23), um alerta para a região do Caparaó Capixaba devido à previsão de tempo severo. Há possibilidade de chuva intensa, ventos fortes, raios e ocorrência pontual de granizo.

A instabilidade está relacionada à atuação de um sistema frontal sobre o Espírito Santo. Para esta quarta e quinta-feira, a previsão indica alta possibilidade de tempestades com potencial de impacto moderado em diferentes áreas do Estado.

Entre os riscos estão alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em locais considerados de risco.

Alerta de chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso de acumulado de chuva, classificado como perigo, válido até as 23h59 desta quarta-feira. A previsão aponta volumes de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia.

Moradores da região do Caparaó receberam alerta pelo sistema da Defesa Civil para a possibilidade de ventos, raios e chuva intensa nas próximas horas, com orientação para evitar áreas de risco.

A recomendação é não permanecer em locais sujeitos a alagamentos, margens de rios e áreas com possibilidade de deslizamentos. Durante tempestades com raios, também é indicado evitar áreas abertas, árvores e estruturas metálicas.

Previsão para os próximos dias

Na sexta-feira (25), são esperadas chuvas fracas e mais frequentes em parte do Espírito Santo. Já no sábado (26), a previsão indica tempo mais firme em todo o Estado.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas preventivas diante de qualquer agravamento do tempo.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

FONTES DEFESA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO E INMET