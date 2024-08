Cidade inteligente é tema de seminário em Viana nesta segunda (12)

Uma boa oportunidade para profissionais, estudantes e todos que gostam de conhecer as novidades da tecnologia para governar as cidades vai ocorrer na segunda-feira (12), às 19 horas, em Viana. É o Seminário Cidade Inteligente e Participação da População na Governança da Cidade. Na Rua Rio Grande do Sul, 42, Quadra 30, no bairro Marcílio Noronha.

Os palestrantes da noite serão o presidente do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, André Gomyde e a advogada Luzinete Deolindo.

Eles vão apresentar como funciona uma cidade inteligente, quais os caminhos para implantação e de que maneira as tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Viana, com preservação da ecologia, melhores serviços públicos de saúde e educação, mais segurança e sustentabilidade da economia.

O seminário é aberto para todos que queiram participar, mas é necessário fazer a inscrição no link https://bit.ly/3AdSbl0.

A organização é do partido Democracia Cristã.