Cinco destinos imperdíveis no Espírito Santo para colocar na lista de viagens em 2025

today26 de dezembro de 2024 remove_red_eye30

Com um território privilegiado pela diversidade, o Espírito Santo é um dos destinos turísticos mais atrativos do Brasil. De praias paradisíacas a montanhas encantadoras, o Estado oferece opções para todos os gostos. A Secretaria do Turismo (Setur) preparou uma seleção com cinco destinos imperdíveis para visitar em 2025.

Domingos Martins

Na região das Montanhas Capixabas, a Pedra Azul encanta visitantes com sua beleza natural e trilhas desafiadoras. Além disso, Domingos Martins, com seu charme europeu, completa o cenário, oferecendo pousadas aconchegantes, gastronomia típica e clima ameno.

Guarapari

Famosa por suas praias de areias monazíticas e águas cristalinas, Guarapari é um destino indispensável para quem busca sol e mar. Com infraestrutura completa, a cidade também se destaca no turismo gastronômico e noturno.

Pancas

A capital capixaba dos esportes radicais não pode ficar de fora. Pancas atrai turistas para a Mega Tirolesa, a maior da América Latina, e oferece experiências como voo livre, rapel e trilhas entre grandes formações rochosas.

Santa Teresa

Conhecida como a primeira colônia italiana do Brasil, Santa Teresa combina cultura, história e vinícolas premiadas. O município ainda é sede do Museu Mello Leitão, que celebra a biodiversidade brasileira.

Itaúnas

Localizada no município de Conceição da Barra, norte do Estado, a vila de Itaúnas é um refúgio para quem busca tranquilidade. Suas dunas, praias selvagens e o tradicional forró pé de serra garantem momentos inesquecíveis.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, reforça o compromisso em promover os destinos capixabas: “O Espírito Santo reúne atrativos que vão do turismo de aventura ao cultural e gastronômico. Estamos investindo em infraestrutura e na divulgação dos nossos destinos para atrair visitantes e consolidar o Estado como uma referência no turismo nacional.”

foto Tadeu Bianconi