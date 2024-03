Circulação de teatro “Janelas” encerra turnê em Anchieta

A circulação do espetáculo “JANELAS” passou pelos municípios de Vitória, Venda Nova do Imigrante, Linhares, Viana e encerra a turnê em Anchieta, no próximo dia 27 de março, às 19 horas, no Espaço Cultural Rerigtiba com entrada franca.

A apresentação teatral faz parte da programação do evento “Março, mês do Teatro”, que está em sua 4ª edição e acontece anualmente em comemoração ao dia mundial do teatro, celebrado em 27/3.

A peça encenada pelo Grupo Rerigtiba fez sucesso nos municípios onde foi apresentada e promete encantar o público anchietense que for assistir.

Sinopse

Conceição, Risoleta e Anabel são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham seus modos tão singulares de fazer suas coisas.

Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem mostrando suas relações, segredos e apegos.

As apresentações fazem parte do projeto do grupo, contemplado no edital de Artes Cênicas da Secretaria de Estado da Cultura/Funcultura/2022.

Equipe na circulação do espetáculo:

No elenco Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Operação de som: Julia Campos.

Operação de luz: Murillo Pompermayer.

Produção e assessoria de imprensa: Telma Amaral.

Foto: Telma Amaral.

Serviço:

Dia: 27/3 (quarta)

Horário: 19h

Espetáculo de teatro JANELAS

Com o Grupo de Teatro Rerigtiba

Classificação: 12 anos

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, Justiça II)

Entrada gratuita

Informações: (28) 9 8811-8468

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba