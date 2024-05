Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves divulga oportunidades de emprego

today1 de maio de 2024 remove_red_eye53

No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, anuncia oportunidades de emprego, totalizando 65 vagas disponíveis para diversos cargos, com diferentes formações e experiências. Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem realizar o cadastro de seus currículos no site do Hospital Evangélico de Vila Velha, no endereço www.evangelicovv.com.br, na seção “Trabalhe Conosco”.

Nesse espaço, é possível visualizar todas as oportunidades disponíveis e escolher a vaga que mais se alinha com as habilidades e interesses profissionais do interessado.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

“É fundamental que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos de cada vaga, que podem ser encontradas nas publicações individuais de cada oportunidade divulgada no site mencionado anteriormente. Esses requisitos trazem detalhes sobre as qualificações necessárias, experiência profissional desejada e outras habilidades essenciais para o cargo em questão”, explicou a gerente do setor de Recursos Humanos do Hospital Dr. Jayme, Leila Chagas.

Confira as vagas:

CARGO VAGAS Analista Administrativo 01 Analista de Contratos 02 Analista de Controles Internos 01 Analista de RH Júnior 01 Assistente Administrativo I 01 Assistente de Manutenção 01 Auxiliar Administrativo 06 Auxiliar de Serviços Gerais 02 Camareiro 01 Enfermeiro 05 Maqueiro 01 Técnico de Enfermagem 10 Técnico de Imobilização 02 Técnico em Hemoterapia 01 Auxiliar de Serviços de Apoio | PCD 30

Serviço

Os interessados podem se cadastrar no site www.evangelicovv.com.br