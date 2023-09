Com capixaba, Brasil conquista medalha inédita no Campeonato Mundial de tiro esportivo

today26 de setembro de 2023 remove_red_eye108

Com o capixaba Bruno Kiefer, a seleção brasileira de tiro esportivo conquistou a inédita medalha de bronze na disputa por equipes mista no Campeonato Mundial de tiro esportivo paralímpico. O resultado veio no último sábado (23), em Lima, no Peru, onde a competição segue acontecendo até sexta-feira (29).

A medalha foi garantida pelo trio formado por Bruno Kiefer, o paulista Alexandre Galgani e a catarinense Jéssica Michalak na prova R4 Carabina de Ar – 10 m – Posição em pé SH2. Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Bruno Kiefer ressaltou a importância do resultado no esporte.

“Foi um resultado onde eu quebrei o meu recorde pessoal na modalidade R4 Carabina de ar tiro em pé. Isso é muito importante não só pro nosso Estado, como também nosso País, que ainda não tinha medalha em um mundial da modalidade. Então nosso Estado está na história também”, destacou Bruno Kiefer.

Em 2019, os Jogos Parapan tiveram a primeira edição com disputas no tiro esportivo e Bruno Kiefer foi o primeiro brasileiro medalhista da competição, após conquistar o bronze. Com a recente medalha no Mundial, o capixaba já soma duas grandes conquistas que entraram para a história da modalidade no Brasil.

“O resultado também é gratificante porque premia o nosso trabalho no tiro esportivo capixaba, que está entre os melhores do país”, completou o atirador.

O campeonato, que reúne 260 atiradores de 54 países, oferece uma vaga por prova para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, exceto na disputa de equipes mista.