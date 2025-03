Com empenho do prefeito Ferraço, obra de macrodrenagem avança no bairro Guandu

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim concluiu, no último sábado (15), a instalação das galerias de macrodrenagem no bairro Guandu, em um importante avanço para a finalização da obra iniciada há mais de dois anos. Desde que assumiu a gestão municipal, em 1º de janeiro de 2025, o prefeito Theodorico Ferraço tem tratado a conclusão dessa intervenção como uma de suas prioridades.

A obra, que vinha em ritmo lento, ganhou celeridade após a intervenção direta do prefeito, que mobilizou o setor de rochas ornamentais para auxiliar na remoção das pedras encontradas na região onde funcionava o antigo Posto Oasis. Com o uso da tecnologia de fio diamantado para cortar as rochas, um serviço que levaria cerca de 120 dias foi realizado em apenas 20 dias.

Com as galerias instaladas, resta agora a união das estruturas com concreto para, em seguida, a pavimentação da via e a liberação completa do trecho para o tráfego de veículos e pedestres.

O prefeito acompanhou de perto cada etapa do processo, realizando visitas frequentes à obra, reuniões estratégicas e cobrando agilidade na execução dos serviços. Para Ferraço, o compromisso com a população e com o comércio local é inegociável.

“Não podemos aceitar que uma obra de tamanha importância para o município fique parada ou avance em ritmo lento. Estive em contato direto com as equipes e não medimos esforços para agilizar a conclusão dessa etapa. Nosso compromisso é com a população, e estamos trabalhando para minimizar os transtornos e entregar um serviço de qualidade o mais rápido possível”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço.

A expectativa da gestão municipal é que a primeira etapa da obra de macrodrenagem no bairro Guandu seja concluída até o mês de abril, garantindo mais segurança e infraestrutura para moradores e comerciantes.