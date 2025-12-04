Comando do 10º Batalhão da PM recepciona novos Sargentos

Na manhã da quarta-feira (03), o Comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo realizou um café da manhã de recepção aos Sargentos recém-formados, que passam a integrar o efetivo da Unidade e reforçar o policiamento em Guarapari. O encontro, realizado na sala do Comandante, marcou a acolhida dos militares promovidos.

A recepção foi conduzida pelo Tenente-Coronel José Carlos Lourencini Palaoro, Comandante do 10º BPM, que destacou a importância da nova graduação na carreira dos militares e o papel estratégico que cada um exercerá no fortalecimento das atividades operacionais da Unidade.

Os sargentos, formados no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), agora assumem novas atribuições que ampliam sua atuação no cotidiano do serviço policial.

O comandante ressaltou que a chegada dos novos graduados representa um avanço para o planejamento operacional do Batalhão, contribuindo para melhorar a distribuição do efetivo e a eficiência das ações de segurança pública no município.

A integração reforça o compromisso institucional com a valorização da tropa e com a prestação de um serviço cada vez mais qualificado à população.

O 10º BPM deseja aos novos Sargentos sucesso nesta nova etapa profissional, reafirmando o orgulho em contar com profissionais dedicados, preparados e comprometidos com a missão de proteger e servir a sociedade capixaba.