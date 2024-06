Começa a desmontagem das cabines do pedágio da Terceira Ponte

today13 de junho de 2024 remove_red_eye97

O presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Infraestrutura das BRs-101, 262 e da Rodovia do Sol, deputado Fabrício Gandini (PSD), esteve numa das cabines que foram preparadas para demolição, que deve ocorrer na próxima semana

A Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) deu início hoje (13) à desmontagem das primeiras cabines do pedágio da Terceira Ponte. A informação é do presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Infraestrutura das BRs-101, 262 e da Rodovia do Sol, na Assembleia Legislativa, deputado Fabrício Gandini (PSD), que esteve no local para comprovar o fato.

De dentro de uma das cabines, já sem os equipamentos que eram usados e com um buraco no teto, Gandini afirma, num vídeo: “Vocês não sabem onde eu estou! Para quem não acreditava, estou aqui na Praça do Pedágio e já começou a desmontagem. E a partir da próxima semana, deve ocorrer a demolição desta área. Para quem não acreditava, a realidade está acontecendo!”

Durante os seis meses sem cobrança de pedágio, o temor do retorno das taxas ainda permanece entre os motoristas, especialmente enquanto os equipamentos estiverem no local.

A movimentação de operários pintando as cabines da Praça de Pedágio, na Enseada do Suá, em Vitória, em março deste ano, deixou os motoristas em alerta, muitos temendo um possível retorno da cobrança de pedágio na Terceira Ponte, suspensa desde o final de 2023, assim como na Rodovia do Sol.

MARRETADA

Para Gandini, a demolição é a certeza de que não há interesse por parte da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) de voltar com a cobrança e um alívio para os capixabas.

O parlamentar lutou para que o chefe do Executivo tomasse a decisão de pôr fim ao pedágio na Rodovia do Sol. “Vou convidar você, Gandini, para dar as primeiras marretadas”, brincou Casagrande, ao discursar no primeiro vídeo feito após o anúncio do fim do pedágio.

No dia 24 de outubro do ano passado, o deputado Gandini teve a emenda de sua autoria que pedia o fim do pedágio na Rodovia do Sol rejeitada no plenário da Assembleia Legislativa, por 14 votos a 7.

Três dias depois, Gandini participou do protesto “Diga Não ao Pedágio”, realizado na praça do pedágio, em Guarapari, onde fez panfletagem e conversou com os motoristas que passavam pelo local.

No dia 31 de outubro, ele fez uma audiência pública, em Setiba, para ouvir os moradores. Por fim, a cobrança foi encerrada no dia 22 de dezembro, após o anúncio de Casagrande.

A partir da data, coube à Companhia Estadual de Transporte Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), autarquia ligada à Semobi, a gestão da via e da ponte.

Nesta semana, o governador afirmou a uma rádio local que as cabines serão retiradas ainda este mês e a cobertura será utilizada em um projeto arquitetônico para a chegada dos motoristas à capital.

As cabines de pedágio na Enseada do Suá, em Vitória, e na Rodovia do Sol estão prestes a serem demolidas. Inicialmente prevista para fevereiro, a demolição foi adiada algumas vezes, com a expectativa de que a primeira estrutura fosse removida na praça em Vitória e, posteriormente, nas cabines da Rodovia do Sol, em Guarapari.

De acordo com a Semobi, o atraso na demolição se deu devido à necessidade de pintura e reparos nas estruturas da Praça do Pedágio. A pasta informou que, assim que esses procedimentos fossem concluídos, a próxima etapa será a retirada dos equipamentos e das estruturas das cabines, o que teve início hoje.

vídeo Wilbert Suave

foto Nicoly Montavanelle