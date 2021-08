Começam as obras de reforma da delegacia de Montanha, a pedido de Bruno Lamas

Um sonho começou a virar realidade ontem (12) para os moradores de Montanha, no Norte do Estado: o início das obras de reforma da delegacia de Polícia Civil da cidade, que atenderá também as ocorrências dos municípios de Mucurici e Ponto Belo.

O prefeito de Montanha, André Sampaio (PSB), informou ontem, por meio de vídeo publicado nas suas redes sociais, que as equipes de trabalho da empresa Unique já estão realizando a limpeza e adequação para a reforma da delegacia de Polícia Civil.

Ele fez questão de agradecer ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao deputado Bruno Lamas pelo início das obras.

A reforma é uma antiga reivindicação dos moradores, uma vez que as condições físicas do atual prédio estão precárias devido a diversas infiltrações, impedindo a realização do melhor trabalho por parte dos policiais. A situação colocava em risco a vida dos profissionais e, inclusive, a dos frequentadores do local.

“No ofício que encaminhamos ao delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em março, destacamos as condições precárias do prédio onde funcionava a delegacia. Era preciso dar condição e estrutura física condizentes”, cobrou o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), responsável pela indicação parlamentar que deu início à reforma da delegacia.

Arruda, por sua vez, explicou, também via ofício, as providências adotadas. “Em atenção ao pedido de reforma, manutenção predial e ampliação da delegacia foi encaminhado ao DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo) solicitação para urgente manutenção predial corretiva”, declarou o delegado-geral, após a interdição da unidade por conta das fortes chuvas que agravaram ainda mais a situação do local.

SUCATAS

Antes do início da reforma, outra indicação de Bruno ao governo garantiu a retirada de carros e sucatas abandonados que ocupavam há anos parte do passeio da delegacia. Os moradores do entorno temiam surtos de dengue, dentre outras doenças, com acúmulo de água parada, ratos e insetos.

O governo estadual fez a retirada dos veículos. Naquela ocasião, André Sampaio acompanhou de perto os trabalhos. Ele fez questão de agradecer, também em vídeo gravado em frente à delegacia e ao lado do delegado Leonardo Ávila, o empenho do governador e de Bruno, no atendimento a uma demanda tão importante para a população de Montanha.

“Quero agradecer o governador Casagrande, o secretário Ramalho (secretário da Segurança, Alexandre Ramalho) e nosso deputado estadual Bruno Lamas, que tanto se empenhou nesta demanda. De degrau em degrau, vamos organizando a cidade”, declarou André Sampaio, na ocasião.