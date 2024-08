Audiência pública sobre cannabis medicinal na Assembleia dia 08 de agosto

Evento vai debater regulamentação e distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo SUS no Espírito Santo

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), em conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e associações em prol da cannabis medicinal, realizará uma audiência pública sobre o medicamento no estado.

O evento, com o tema “Cannabis Medicinal: Direito à Saúde, Pesquisa e Impacto Social”, acontece no dia 8 de agosto, próxima quinta-feira, às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa.

A audiência pública tem como objetivo discutir ações para garantir a regulamentação e distribuição de medicamentos formulados a partir de derivados vegetais da cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo.

A expectativa, segundo a presidenta da Comissão, a deputada Camila Valadão, é reunir especialistas, representantes da sociedade civil, autoridades e parlamentares para um debate aprofundado sobre o uso medicinal da cannabis, sua regulamentação, os benefícios terapêuticos e o impacto social.

“Esta audiência pública é uma oportunidade importante para abordarmos a regulamentação da cannabis medicinal no nosso estado. Precisamos garantir que os pacientes tenham acesso a tratamentos eficazes e seguros, reconhecendo a cannabis como uma opção legítima e necessária para diversas condições de saúde”, afirmou Camila.

Serviço

Audiência Pública “Cannabis Medicinal: Direito à Saúde, Pesquisa e Impacto Social”

Data: 08 de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Plenário Dirceu Cardoso (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo)