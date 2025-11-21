Concurso de decoração Natalina está com inscrições abertas em Piúma

A Secretaria Municipal de Cultura abriu as inscrições para o 3º Natal Arte de Brilhar – Concurso de Decoração Natalina, iniciativa que mobiliza moradores e comerciantes para deixar a cidade ainda mais bonita e iluminada neste fim de ano.

O concurso conta com duas categorias: Residencial e Comercial, valorizando tanto as decorações das casas quanto as iniciativas de lojas e estabelecimentos que fortalecem o clima natalino pelas ruas.

As premiações são atrativas. Na categoria Residencial, os vencedores recebem R$ 3.500, R$ 2.500 e R$ 1.500. Já na categoria Comercial, os prêmios são de R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000. Todos os participantes recebem certificado.

As inscrições acontecem de 20 de novembro a 1º de dezembro, pelo site oficial da Prefeitura (www.piuma.es.gov.br) ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Sede Administrativa da Prefeitura (Avenida Felicindo Lopes, 238, bairro Acaiaca). O edital completo com todas as regras e orientações está disponível no site da Prefeitura.

Para o secretário de Cultura, Mateus Motta, o concurso fortalece o sentimento de pertencimento e celebra o envolvimento da comunidade. “O Natal Arte de Brilhar já faz parte da agenda afetiva da nossa cidade. Cada casa e cada comércio iluminado traduz o carinho que a população tem por Piúma. É uma alegria ver as pessoas se dedicando e deixando nossa cidade ainda mais especial.”

O prefeito Paulo Cola destaca que a iniciativa segue alinhada ao compromisso da gestão em valorizar tradições e incentivar a participação popular. “O concurso traz beleza, integração e um clima que inspira união. Queremos que Piúma viva um Natal mais acolhedor e cheio de luz, e esse movimento só é possível com a participação de cada cidadão.”

A nova edição reforça o espírito natalino e convida moradores e comerciantes a contribuírem para que o Natal de Piúma brilhe ainda mais.