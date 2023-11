Concurso de decoração natalina promove a fraternidade em Vila Velha

Vila Velha se prepara para as festividades natalinas e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está promovendo um concurso de decoração para deixar a cidade ainda mais bonita e acolhedora. O objetivo é estimular o espírito natalino de fraternidade, intensificar a interação e confraternização entre os moradores e atrair turistas para a região.

O concurso é aberto para proprietários e locatários de residências no município. A decoração deve ser diretamente ligada ao Natal e considerar os aspectos de espírito natalino, beleza, criatividade e tradições natalinas regionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no protocolo online no site da Prefeitura de Vila Velha, no período de 20 de novembro até 10 de dezembro.

Os participantes podem iniciar a decoração natalina a qualquer tempo, mas deverão estar com a decoração e iluminação concluídas até o dia 9 de dezembro. A conferência e fotografias da decoração serão realizadas pelos membros da Secretaria de Cultura e Turismo de 11 a 15 de dezembro. A escolha dos ganhadores será feita nos dias 18 e 19 de dezembro, e a divulgação do resultado será no dia 20 de dezembro.

A iluminação deve ser mantida acesa no período noturno na residência inscrita no Concurso Natalino durante o período do concurso. A decoração e a iluminação deverão ser mantidas na residência inscrita, no mínimo, até o dia 2 de janeiro de 2024.

Os participantes devem se responsabilizar pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos e enviar uma foto da decoração para a prefeitura. A ornamentação deve conter luzes de Natal na parte externa da residência que valorize a ornamentação. A decoração pode ser instalada na fachada, varandas ou no jardim.

Serão premiadas três residências. Os locais vencedores vão receber a visita do Papai Noel, juntamente com uma cantata de Natal, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de dezembro.

“Não perca a oportunidade de deixar sua casa ainda mais bonita e participar do concurso de decoração natalina em Vila Velha. Inscreva-se e ajude a tornar a cidade ainda mais acolhedora e festiva neste Natal”, convoca o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Passo a passo

Para participar do concurso de decoração natalina em Vila Velha, siga o passo a passo abaixo:

1. Instale a decoração natalina na fachada, varandas ou no jardim da residência, contendo luzes de Natal na parte externa que valorize a ornamentação.

2. Fotografe a decoração natalina da sua residência e envie a foto para a prefeitura de Vila Velha no ato da inscrição.

3. Acesse protocolo online no site da prefeitura de Vila Velha durante o período de inscrições, que vai de 20 de novembro até 10 de dezembro de 2023.

4. Preencha o formulário de inscrição online com seus dados pessoais e informações sobre a residência que será decorada.

Links úteis:

Formulário do concurso

Protocolo online da PMVV

Confira todas as regras