Conecta Indústria realiza mutirão com 150 vagas de emprego em Cachoeiro dia 07 de junho

today3 de junho de 2025 remove_red_eye109

Evento será realizado no Senai Cachoeiro, com oportunidades para candidatos com vários perfis de escolaridade

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim será palco de um mutirão de empregos voltado para o setor de rochas ornamentais. A ação será realizada no dia 7 de junho, das 8h às 12h, no Senai Cachoeiro, com entrada pelo bairro IBC. O evento integra o programa Conecta Indústria, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), desenvolvida por meio do IEL e do Senai ES, em parceria com o Sindirochas.

Serão ofertadas 150 vagas de emprego para níveis fundamental, médio e técnico, com destaque para funções como resinador, pedreiro, auxiliar de produção, ajudante de pátio e vendedor de rochas ornamentais. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de junho, por meio do link https://forms.office.com/r/Z21XMP1zXs e comparecer ao local do evento com currículo impresso e documento oficial com foto. O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Os candidatos poderão passar por entrevistas no local e, se atenderem aos requisitos, sair contratados no mesmo dia.

O mutirão contará com a participação de empresas do setor de rochas como Decolores, Cajugram, Angramar, Penhasco, Gramarcal, Marbrasa, Santo Antônio e Marcel Group. O objetivo da ação é ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho e atrair o maior número possível de candidatos, especialmente diante do desafio de mobilização em cidades do interior.

O setor de rochas conta com quase 18 mil empregos somente no Espírito Santo (RAIS 2023). Iniciativas como o Conecta Indústria aproxima talentos das demandas do setor produtivo, promovendo inserção rápida no mercado de trabalho, reduzindo os custos de recrutamento para as empresas e incentivando o desenvolvimento de competências socioemocionais nos profissionais.

por Yan Carlos Barbosa

foto iStock