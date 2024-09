Confira a programação da 42ª Expoagro Itapemirim que acontece de 04 a 08 de setembro

Acontece entre os dias 04 a 08 de setembro a 42ª Expoagro Itapemirim que promete muita diversão no Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno.

A festa contará com vários shows nacionais e regionais, além de uma programação especial para toda a criançada na tarde do domingo (08). E mais: rodeio, concurso leiteiro, fazendinha, concurso de marcha, tenda cultural, produtos da agricultura familiar, espaço de fomento à agricultura familiar, plantas ornamentais, peixes ornamentais e espaço gastronômico.

Já na área de segurança pública durante o evento, o Major Nério Pereira da Silva Filho disse que será reforçado: “nos dias do evento teremos a força tática e apoios externos para que possamos aumentar o número de policiais na região e conseguirmos um evento ordeiro, tranquilo, como foram os eventos do verão. Não será permitida a entrada com cooler dentro da área do evento e usaremos bafômetros (bastão) durante a abordagem aos motoristas nas vias. Também vamos estar atuando junto com a Guarda Municipal visando dar maior segurança para as famílias”, concluiu.

Programação

04/09 – quarta-feira

Ginásio Rennan Góes (Sede)

18h – Final da Copa dos Servidores

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

18h – Korban

20h – Filhos da Promessa

22h – Rose Nascimento

05/09 – quinta-feira

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

14h – Show na Tenda Cultural

19h – Rodeio

20h30 – Fabrycio Venturini

22h30 – Douglas e Vinícius

00h – Michele Andrade

Michele Andrade

06/09 – sexta-feira

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

14h – Show na Tenda Cultural

19h – Rodeio

20h30 – Nana Nunes

22h30 – Alemão do Forró

00h – Os Barões da Pisadinha

07/09 – sábado

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

14h – Show na Tenda Cultural

19h – Rodeio

20h30 – Garota Bronzeada

22h30 – Di Propósito

00h – Mano Walter

08/09 – domingo

Praça Domingos José Martins

08h – Desfile Cívico Escolar – “Itapemirim 209 anos: terra de tradições e novos horizontes”

20h – Ramon e Rafael

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

14h – Show na Tenda Cultural

16h – Clubelância (Infantil)

17h30 – Agitaê

19h30 – Bandaê

21h30 – Bonde Sertanejo

23h – Karol Kailler