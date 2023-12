Confira a programação para Natal, Reveillon e Verão 2024 em Anchieta

Já estão definidas as datas dos eventos de fim de ano e do Verão 2024 promovidos pela prefeitura de Anchieta. A partir do Musical de Natal, na noite de 21 de dezembro, passando pelas festas de Ano Novo e por todo o mês de janeiro, moradores e turistas terão uma extensa programação cultural, esportiva e gastronômica no município.

As atrações para cada uma destas datas listadas a seguir serão confirmadas em breve e também divulgadas pela prefeitura.

Confira o que vai rolar em Anchieta, onde e quando:

21/12 – Musical de Natal no Centro da cidade às 20h.

28/12 – Musical de Fim de Ano às 20h.

30/12 – Show musical na Praça dos Imigrantes às 20h e 22h30.

31/12 – Show Musical às 21h30 e meia-noite.

Sextas de janeiro – Show Musical às 20h e às 22h30 no Centro, anexo a arena esportiva – Rua Viva.

Sábados de janeiro – Show musical na Praça dos Imigrantes às 19h e às 22h (exceto 27/01).

27/01 – Luau de Verão – 19h à 1h da manhã, na arena de esportes.

Iriri

30/12 – Show às 18h e às 21h.

31/12 – Show Musical às 21h e à meia-noite.

Sextas de janeiro – Show musical às 22h (exceto 19/01).

Sábados de janeiro – Show Musical às 18h e às 21h.

19/01 – Luau de Verão – 19h à 1h na Areia Preta.

Castelhanos

30/12 – Show às 17h e às 20h.

31/12 – Show Musical às 21h e à meia-noite.

Sextas de janeiro – Show musical às 20h (exceto 12/01).

Sábados de janeiro – Show Musical às 17h e às 20h.

12/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.

Ubu

30/12 – Show às 19h e às 22h.

31/12 – Show Musical às 21h e à meia-noite.

Sábados de janeiro – Show às 19h e 21h30.

05/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.

Praia do Coqueiro

Todos os domingos de janeiro tem pagode a partir das 15h.