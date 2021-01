CONFIRA A PROGRAMAÇÃO da Roda de Samba que vai acontecer amanhã (09) em Piúma

O sábado (09/01) em Piúma promete!! Para os amantes do samba, a partir das 20 horas vai rolar uma roda de samba na República do Samba, na Av. Beira Mar, com a presença de Davi Garcindo e convidados como DJ Vitinho, que vai animar toda a galera presente.

E mais: PROMOÇÃO DE BALDE DE ITAIPAVA.

Confira a programação