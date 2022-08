CONFIRA: definidas as datas dos principais eventos em Anchieta

today11 de agosto de 2022 remove_red_eye50

A Prefeitura de Anchieta definiu a agenda dos principais eventos para o terceiro quadrimestre de 2022. Até dezembro diversos festivais irão animar o interior e os balneários do município, marcando tradições, a gastronomia e a cultura local.

Para o secretário de Turismo, Caio Mozer, as datas foram divulgadas para as pessoas poderem se agendar, principalmente os comerciantes e turistas que frequentam os balneários de Anchieta. “São eventos importantes que movimentam o município, principalmente a região onde acontecem, fomentando a economia local”, disse.

CONFIRA:

15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes

Local: Alto Pongal

Data: 03 e 04 de setembro

O que tem por lá: música e comidas típicas, além de desfile cultural. A caminhada percorre 41 km, iniciando na sede de Anchieta até a vila, onde ocorre o festival.

Liquida Anchieta | 14ª edição

Local: Praça São Pedro

Data: 07 a 10 de setembro

O que tem por lá: descontos imperdíveis oferecido pelas lojas participantes, além de sorteio de prêmios e música ao vivo.

6º Festival da Moqueca Capixaba

Local: Castelhanos

Data: 7 a 11 de setembro

O que tem por lá: preparo da maior moqueca capixaba em panela de barro, oferta de preços especiais nas versões da iguaria nos restaurantes e quiosques da orla. Música ao vivo e apresentações culturais. Caminhada que terá início na Praia de Mãe-Bá até o balneário.

15ª Moda de Viola ao Pé da Serra

Local: Alto Joeba

Data: 18 de setembro

O que tem por lá: música ao vivo do gênero, pratos típicos e apresentações culturais.

Festival Capixaba de Frutos do Mar

Local: Iriri

Data: 12 a 16 de outubro

O que tem por lá: espaço gastronômico com aulas show, apresentações culturais, música ao vivo, comercialização de pratos com preços especiais nos estabelecimentos do balneário.

3ª edição do Ubu Blue Fest

Local: Ubu

Data: 02 a 04 de dezembro

O que tem por lá: música ao vivo, cerveja artesanal, pratos típicos e apresentações culturais.