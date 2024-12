Confira o trailer de “Blindado”, novo filme de Sylvester Stallone

Levando muita ação para as telonas, o filme entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil com distribuição da Imagem Filmes dia 06 de fevereiro

Blindado, novo filme dirigido por Justin Routt, chega aos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro, com distribuição da Imagem Filmes. O longa traz de volta às telas o ícone da ação, Sylvester Stallone, em um thriller que promete prender a atenção dos fãs de adrenalina com uma trama eletrizante e cheia de reviravoltas. Estrelado por um elenco de peso, que inclui ainda Jason Patric, Josh Wiggins e Dash Mihok, entre outros nomes conhecidos de filmes de ação, Blindado é uma história de traição e sobrevivência.

O filme acompanha James Brody (Patric), um segurança de caminhão blindado que, ao lado de seu filho, Casey (Wiggins), transporta milhões de dólares entre bancos. No entanto, uma quadrilha de ladrões liderada por Rook (Stallone) planeja sequestrar o veículo para se apoderar da fortuna.

Após uma intensa perseguição, Rook consegue cercar o caminhão, forçando James e Casey a se refugiarem em uma ponte enfraquecida. Enquanto o caminhão balança perigosamente, prestes a cair na água abaixo, James se vê em uma corrida contra o tempo para proteger seu filho e impedir que os criminosos sejam bem-sucedidos no roubo. Com seus recursos exauridos, ele precisará usar todas as suas habilidades para garantir a sobrevivência de ambos.

Justin Routt, cineasta emergente de Hollywood, chama atenção com seu trabalho como diretor. Com uma carreira marcada por projetos de menor escala, ele se destaca pela habilidade de criar cenas intensas e atmosféricas, sem perder o foco nas emoções humanas, uma combinação que promete consolidá-lo como uma das novas promessas do cinema de ação. Neste novo filme, Routt leva o público a uma perseguição implacável, explorando não só a ação, mas também os dilemas internos dos personagens.

Sinopse

James Brody (Jason Patric), um experiente segurança de carro-forte, embarca em uma missão ao lado de seu filho Casey (Josh Wiggins), transportando milhões de dólares. Mas o trabalho toma um rumo inesperado quando eles se tornam alvo de um assalto liderado pelo implacável Rook (Sylvester Stallone). Após uma perseguição de tirar o fôlego, pai e filho ficam encurralados em uma ponte, com suas vidas e uma fortuna em jogo. Agora, em uma corrida contra o tempo, James terá que levar suas habilidades ao limite para proteger o que mais importa: sua família.

Ficha Técnica

Direção: Justin Routt

Roteiro: Cory Todd Hughes e Adrian Speckert

Elenco: Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok, Jason Patric, Laney Stiebing; Produção: Joel Cohen, Randall Emmett, Gwen Osborne

Trilha Sonora: Yagmur Kaplan

Diretor de fotografia: Cale Finot

Edição: Marc Fusco

Gênero: Ação

País: Estados Unidos

Ano: 2024

Distribuição: Imagem Filmes