Confira o trailer do terror “Sting – Aranha Assassina”

today21 de novembro de 2024 remove_red_eye26

Com distribuição da Diamond Films, terror chega aos cinemas de todo o país em 5 de dezembro

Os fãs de terror tem novidade garantida nas telonas neste final de ano graças a Diamond Films, que lança STING – ARANHA ASSASSINA (Sting) nos cinemas de todo o país em 5 de dezembro. A trama do novo longa do diretor australiano Kian Roache-Turner parece até saída de um pensamento intrusivo: o que aconteceria se o pet pouco convencional da sua filha se transformasse em uma ameaça mortal? Contudo, a inspiração para o longa é ainda mais assustadora. Afinal de contas, ela nasce de uma experiência real do cineasta.

Aos dois anos de idade, Roache-Turner foi mordido por uma aranha gigante enquanto brincava em um tanque de areia. “E se você sabe qualquer coisa sobre as aranhas da Austrália, elas são realmente grandes”, afirmou em entrevista ao MovieWeb. Embora o cineasta não tenha memória do incidente, ele nunca superou a aracnofobia. “Não consigo pensar em nada mais assustador que uma aranha do tamanho de uma pantera, te arrastando pelos dutos de ar e te devorando devagar no seu porão.”

O medo, então, se transformou em filme. Na trama, uma garota de 12 anos decide adotar uma aranha para lhe fazer companhia, uma decisão inocente para lidar com a falta de atenção dos pais desde o nascimento do seu irmão mais novo. Porém, quando o bichinho começa a crescer de forma desenfreada e desenvolve apetite pela carne humana, a pequena protagonista percebe que colocou sua família em risco.

Escrever o roteiro de STING – ARANHA ASSASSINA poderia ser uma chance de superar seu medo. Contudo, segundo o diretor, só piorou. “Toda a pesquisa que fiz só me deixou mais assustado e eu continuo as odiando. Andar pelo set… me incomodava”, lembrou.

Conhecida como a maior distribuidora independente da América Latina, a Diamond Films tem um catálogo repleto de filmes de terror. Apenas em 2024 ela foi responsável pelos lançamentos de Imaculada, Entrevista com o Demônio, Longlegs – Vínculo Mortal e Terrifier 3 no Brasil. Esta semana, ela lança ainda Herege, novo terror psicológico da A24.