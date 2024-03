Confira quantos eleitores (as) têm cada município do Espírito Santo

O jornal Hora Aghá, com base no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo – TRE/ES -, vem divulgar aos nossos leitores (as) e pré-candidatos (as) do estado, assim como para aqueles interessados, a relação da quantidade de eleitores (as) por município.

No levantamento, com a data de processamento de 22/03/2024, é possível também verificar os números de homens e mulheres que votam em cada município do estado, bem como o total de eleitores (as).

Confira abaixo

Fonte https://www.tre-es.jus.br/servicos-eleitorais/estatisticas/eleitorado-atual