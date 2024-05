Prefeitura de Vitória lançará edital para novo concurso público

today30 de abril de 2024 remove_red_eye56

A Prefeitura de Vitória vai lançar um novo edital para concurso público, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, abrangendo diversas carreiras nas áreas de Administração, Economia, Estatística, Engenharia, Direito, entre outros. Haverá vagas para a Procuradoria Geral do Município de Vitória (PGM), uma oportunidade muito aguardada pelos profissionais da área.

“O edital ainda será elaborado. Mas, com essas iniciativas, estamos dando passos importantes rumo a profissionalização da gestão pública, garantindo políticas mais eficazes e uma melhor qualidade de vida para todo cidadão de Vitória”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

O secretário também destacou que Vitória acaba de concluir as provas para o magistério com a inclusão de vagas para educação especial e também lançar o edital para Guarda Civil Municipal, oferecendo 100 vaga, além de cadastro de reserva.

Detalhamento das vagas

O novo concurso público será para os cargos de Analista em Gestão Pública, Auditor de Controle Interno e Procurador Municipal. A instituição contratada para realização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas.

A atual remuneração dos cargos do referido certame é composta pelo subsídio e auxílio alimentação (R$ 660,00).

Para os cargos de Analista em Gestão Pública e Auditor de Controle Interno o requisito para provimento é Ensino Superior nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística e Engenharia Civil. O valor inicial do subsídio é R$ 5.566,00 para a jornada de 40 horas.

Para o cargo de Procurador Municipal o requisito é formação em Direito, regularmente inscrito na OAB, com experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos de advocacia efetiva, comprovada com cinco atos privativos por ano. O valor inicial do subsídio é R$ 21.914,07 para jornada de 40 horas (dedicação exclusiva).

foto Jansen Lube/PMV