Confirmado candidato, Diego Libardi afirma que vai lutar contra o sistema

today31 de julho de 2024 remove_red_eye70

Convenção que homologou chapa com Rafaela Donadeli foi realizada nesta terça-feira (30)

A convenção do Republicanos, que confirmou o nome de Diego Libardi à Prefeitura de Cachoeiro, serviu também para sinalizar o que vem por aí nesta campanha.

Professor, advogado, gestor público experiente e com muita energia para renovar, Diego Libardi teve sua candidatura confirmada na convenção de seu partido, Republicanos, realizada nesta terça-feira (30).

Juntamente com a vice, a nutricionista e professora Rafaela Donadeli (União Brasil), dará início oficial à disputa pelo pleito majoritário em Cachoeiro, com o desafio de conquistar o eleitorado que busca renovação e mais modernidade para Cachoeiro.

Na convenção, Libardi subiu o tom contra os adversários e afirmou que irá para a disputa de forma limpa, mas sem medo do sistema que quer se perpetuar no poder em Cachoeiro. “Vamos dar um basta nessa história do ‘rouba mas faz’, como se isso fosse digno de alegria. É possível fazer política com honestidade. Os ricos e poderosos podem ter os institutos de pesquisas, mas nós temos o apoio do povo nas ruas. E nas ruas a pesquisa é outra. Nas ruas o clamor popular é por renovação. Em toda a nossa caminhada já mostramos coragem para romper este ciclo político que está desmoronando nosso município. Ou Cachoeiro acaba com esse continuísmo ou esse modelo perverso vai acabar com Cachoeiro”, declarou.

Em ascensão na vida pública, ocupando recentemente diversos cargos importantes, Libardi lembrou que a administração atual não permite pensamentos ultrapassados, nem imposição pessoal diante das instituições consolidadas pela democracia.

“Não se governa como há décadas. Conceitos ultrapassados que não respeitam as instituições e nem as pessoas, já não cabem no exercício do poder. O tempo não é de soco na mesa, nem de mentiras. O tempo é de diálogo e conhecimento atualizado da gestão pública. Seguir no caminho do atraso é manter Cachoeiro nesse ciclo que só beneficia os mais ricos. É por isso que alguns poderosos trabalham pela candidatura do meu principal adversário.”

Dr. Bruno Resende, Allan Ferreira e Amaro Neto

No evento, que também confirmou os candidatos a vereador dos partidos Republicanos e Agir, Libardi recebeu o apoio dos maiores aliados, os deputados Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira. O trio firmou uma união pela transformação em Cachoeiro e criou o Movimento Energia para Renovar, que tem promovido diversos encontros para construção de um plano de governo participativo.

“Estamos construindo um grupo cuja essência é a união, humildade e honestidade, e cada vez mais pessoas que acreditam na boa política estão do nosso lado”, afirmou.

Quem também participou da convenção foi o deputado federal Amaro Neto, que tem marcado presença nos eventos da candidatura de Libardi na cidade.

“Cachoeiro é uma cidade de intelectuais, um pólo não só do Estado, mas do Brasil. Mas a cidade está desorganizada, esquecida, sem investimentos. O povo cachoeirense tem uma chance de ouro para mudar a história e, com Diego e Rafaela, voltar a ser uma cidade que é protagonista no desenvolvimento”, afirmou.

A vice da chapa

Rafaela Donadeli, pré-candidata a vice na chapa de Diego, por sua vez, enfatizou a importância da representatividade feminina na política e reforçou que sua principal bandeira é a saúde.

“Quem conhece a minha trajetória sabe que sou uma mãe, uma profissional de saúde que sempre se empenhou para fazer a diferença na vida das pessoas. Estou cansada de ver na política pessoas oportunistas, que vivem de mentiras e promessas vazias. Mas quando eu saio de casa, deixando minhas duas crianças, e vou para a rua não é para falar mentiras, não é somente por mim, mas é porque eu quero transformar a vida das pessoas que mais precisam. Estou na política por amor e porque acredito que é possível oferecer mais dignidade e humanização, tanto para o time de profissionais da saúde, quanto para a população usuária do SUS”, afirmou.