Conheça um pouco sobre Kauê Oliveira: pré-candidato a prefeito de Piúma

today17 de julho de 2024 remove_red_eye317

A pré-campanha é um momento para discutir ideias e conhecer os pré-candidatos

Kauê Oliveira (35 anos), pré-candidato a prefeito de Piúma pelo Partido Liberal (PL), já está mostrando a que veio revelando suas habilidades, sua capacidade e intenções de forma clara e eficaz. Filho do cantor Beto Kauê, casado com a piumense Indiara Bassul, pai de Kauezinho e pai de coração de Juan, ele é pós-graduado em Gerenciamento de Projetos.

Kauê é apaixonado por Piúma e amigo do povo, principalmente os mais humildes, sua história política começou cedo e, foi na conhecida “Cidade das Conchas”, que ele adquiriu o ofício de gestão pública. Contribuiu como Secretário de Governo, onde atuou captando recursos e conquistando entregas de máquinas, veículos, equipamentos, dentre outros para o município. Também atuou na pasta do Turismo, Esporte e Lazer, onde organizou programações para o verão e carnaval, gerando emprego e renda para a cidade. Além disso, Kauê integrou-se na ALES (Assembleia Legislativa do Espírito Santo), ocupando o cargo de subdiretor.

Durante a pré-campanha, Kauê Oliveira pretende dar voz à população em suas caminhadas, ouvindo os anseios e necessidades dos cidadãos no que tange a saúde, educação, emprego e segurança.

Já em relação às obras feitas no município como rodovia do contorno, reurbanização da orla, ampliação da EEEFM Professora Filomena Quitiba, o pré-candidato reforçou que são obras feitas pelo Governo do Estado e não pelo município como muitos acreditam.

Para Kauê, a gestão atual é puro marketing e pouco trabalho: “o município não está gerando emprego, renda, a educação vai de mal a pior, a segurança praticamente não existe, pois, o índice de criminalidade aumentou, e a saúde, por sua vez, está abandonada. Essas são reclamações diárias da própria população”, afirmou.

O pré-candidato disse que umas das suas propostas sobre emprego e renda é tirar a sobrecarga da prefeitura: “normalmente a maior empregadora de Piúma é a prefeitura, com isso, há uma sobrecarga e, para mudar esse cenário, é necessário trilhar outro caminho, ou seja, capacitar a prefeitura com investimento e melhor orçamento, atraindo assim, indústrias e grandes empresas, automaticamente gerando emprego e renda no município”, pontuou.

por Claudia Carvalho