Conheça os três motivos para passar o Réveillon em Anchieta

Onde passar o Réveillon 2024? Muitos ainda, mesmo em cima da hora, fazem essa pergunta. Em Anchieta existem lugares perfeitos para celebrar a virada de ano. São 23 praias, uma mais linda que a outra. Mas a outra pergunta é: qual escolher?

É difícil, cada uma com sua peculiaridade que atrai muitos turistas nessa época do ano. Quem não já viu falar de Iriri (uns até dizem ser o Caribe capixaba), Castelhanos e Ubu? Elas são as famosas de Anchieta e concentram a rede de pousadas, hotéis e restaurantes do município. Mas existem as praias dos Coqueiros, Inhaúma, Parati, dentre outras, que não escondem beleza e ótimos locais para degustar a genuína moqueca capixaba.

E além dessas, outras mais complementam o tour litorâneo de Anchieta. Seja para curtir com a família, relaxar à beira da praia ou para festejar com o pé na areia até o raiar do sol, opções não faltam.

E se não só de praia vive o homem. No município há circuitos turísticos rurais, ideais para relaxar e sentir o ar puro da natureza.

Dito isso, listamos três motivos para passar o Réveillon na cidade de Anchieta. Ela mesma, a cidade que sedia o Santuário Nacional de São José de Anchieta e toda história que fomenta a cultura brasileira.

1 – Possui 23 Praias, bem próximas uma da outra.

São 23 praias que compõe o litoral de Anchieta, mas elas ficam bem próximas, mais do que imagina. Para se ter uma ideia, seguindo pela Rodovia do Sol, a principal da região, para chegar de uma ponta a outra do litoral anchietense são necessários percorrer cerca de 14 km. Saindo da Praia da Areia Preta, em Iriri, até a Praia de Mãe-Bá, você vai precisar de quase nada de gasolina, se optar em ir de carro próprio.

Essa comparação serve para ilustrar que passando suas férias em Anchieta você pode frequentar várias praias, sem enjoar da rotina.

2 – Tem programação familiar na Virada

A programação do Réveillon 2024 foi preparada para criar um clima familiar nas praias. Shows e queima de fogos irão acontecer a partir das 20h nas praias de Iriri (Costa Azul), Castelhanos, Praia Central (sede) e Ubu.

3 – Possui hotéis e restaurantes de qualidade

A cidade conta com restaurantes, pousadas e hotéis de qualidade. Nas principais praias e no interior existem estabelecimentos com muito conforto e uma rica gastronomia. Os empreendimentos valorizam o bom atendimento e cultura local.

Pogramação Réveillon 2024 | Anchieta ES

SEDE

30/12 – Praça Imigrantes

20h – New Place Band

22h – Banda Tomaê

31/12 – Praia Central

22h – Luíza Andrade

00h – Queima de fogos

00h10 – Comichão

IRIRI

30/12

18h – Projeto feijoada

21h – Márcio Pedrazi

31/12

21h – Henrique Cabral

23h40 – Álvaro Nobre

00h – Queima de fogos

CASTELHANOS

30/12

17h – Grupo Revoada

20h – Tropical Brasil

31/12

22h – Marcelo Ribeiro e Banda B

00h – Queima de fogos

00h10 – Banda Uau

UBU

30/12

22h – Banda Prestígio

00h10 – Rony e Ricy

31/12

22h – João Victor e Vinícius

00h – Queima de fogos

00h10 – Banda Oju Obá