Construção de duas unidades escolares em Vitória são autorizadas pelo governo do estado

today22 de outubro de 2020 remove_red_eye4

O Governo do Estado autorizou a construção de duas unidades escolares no município de Vitória. Em solenidades realizadas na manhã desta quinta-feira (22), o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, representando o governador Renato Casagrande, assinou as duas Ordens de Serviço, que somam um investimento de mais de R$ 17,2 milhões.

Na primeira solenidade foi autorizado o início das obras do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rubens José Vervloet, no bairro Jardim Camburi. O prédio será dividido em dois pavimentos, que contarão com todos os espaços necessários de uma unidade escolar, como: salas de aula, refeitório, sala de funcionários, pátios, vestiários, entre outros. O valor da obra é de R$ 9.405.353,08.

A unidade foi projetada respeitando a norma NBR 9050/2015 e contará com acessibilidade em todos os espaços – serão construídos banheiros e bebedouros acessíveis em todos os pavimentos, portas com largura mínima de 80 cm, localização de piso tátil nos desníveis, dentre outros.

A acessibilidade do prédio será garantida ainda por uma rampa com inclinação e serão construídas duas escadas de acesso, para atendimento às normas do Corpo de Bombeiros. A obra também contemplará itens de sustentabilidade como uso de lâmpadas de LED, sistema de energia solar para aquecimento de água, utilização de torneiras de pressão com arejadores, bem como redutores de vazão para economia de água e captação e reuso de água de chuva.

“É uma alegria estar representando o nosso governador Renato Casagrande, que tem sido tão parceiro dos municípios. Essa parceria é muito importante para que as cidades cresçam. O bairro Jardim Camburi se desenvolveu muito rapidamente e a construção de um novo CMEI vai ampliar o número de vagas, atendendo à comunidade na área da Educação. Com esse investimento, a cidade ganha e o Estado ganha”, afirmou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.

Na segunda cerimônia foi assinada a Ordem de Serviço para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Roberto Vieira Gomes, no bairro São Benedito. A unidade contará com subsolo e três pavimentos, com salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, quadra poliesportiva, elevador, laboratórios, sala de grêmio e muito mais. A escola também será construída respeitando as normas de acessibilidade. O valor da obra é de R$ 7.842.137,42.

“Como é bom ter sintonia entre Governo do Estado e municípios para escolas e para outros equipamentos importantes. São milhões em investimento nessa unidade escolar. Em breve estaremos aqui inaugurando essa escola”, afirmou Vitor de Angelo.

Visita à escola estadual

Ainda na manhã desta quinta-feira, o secretário Vitor de Angelo visitou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Renato José da Costa Pacheco, para conversar com a equipe escolar sobre a volta às aulas presenciais.