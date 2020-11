Conta de água mais cara em Piúma, Anchieta e Guarapari a partir de 01 de dezembro

Foi autorizado pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) um reajuste de 2,97% na conta de água para 53 cidades do estado atendidas pela Cesan, dentre elas estão Piúma, Anchieta e Guarapari.

O reajuste passa a valer a partir de 01 de dezembro de 2020 e já foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O último reajuste, de acordo com a ARSP, foi em 01 de agosto de 2019, mas por conta da pandemia o aumento foi adiado para o final desse ano.

Lista completa das cidades que vão sofrer reajuste

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz (Litoral)

Atílio Vivácqua

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cariacica

Castelo

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Guarapari

Ibatiba

Irupi

Iúna

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marechal Floriano

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória