Cooperados do Sicoob recebem R$ 1,7 bilhão em Juros ao Capital

today30 de janeiro de 2025 remove_red_eye44

Os rendimentos são distribuídos de acordo com suas respectivas participações

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, distribuiu para cerca de 6,8 milhões de cooperados, em 31 de dezembro, mais de R$ 1,7 bilhão em Juros ao Capital, referentes ao exercício de 2024. Trata-se da remuneração sobre o capital social mantido nas cooperativas, capital esse representado por quotas-partes de titularidade dos cooperados, que rendem juros limitados à taxa média da Selic do período, conforme legislação específica.

O pagamento de juros ao capital, assim como a distribuição dos resultados, é uma retribuição aos donos do empreendimento, que acreditam no modelo cooperativista como uma forma de desenvolvimento socioeconômico. Esse valor não contempla os resultados contábeis (chamados de excedentes no meio cooperativista), que deverão ser distribuídos aos cooperados até o fim de abril de 2025, neste caso na proporção dos negócios feitos por meio das respectivas cooperativas.

“O capital social é o patrimônio da cooperativa, formado pela contribuição individual de cada cooperado e essencial para compor os limites operacionais e promover os investimentos em diferentes frentes, incluindo tecnologia. Quanto mais expressiva a estrutura patrimonial, maior o potencial de novos negócios da cooperativa, que opera em condições de preço mais atrativas que outros agentes do mercado financeiro. Ser empreendedor cooperativista, aportando capital, é, portanto, prova de confiança nesse modelo de atuação, que tem avançado fortemente no Brasil e no mundo”, explica Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob.

Para consultar os valores recebidos, os cooperados podem acessar o extrato da conta corrente e o extrato da conta capital por meio do App Sicoob, internet banking, caixas eletrônicos ou, se preferirem, visitar sua cooperativa e falar com o gerente.