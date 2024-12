Coordenador da equipe de transição de Ferraço faz reunião com futuros secretários

Na manhã desta quarta-feira (18), Elizeu Vargas, coordenador da equipe de transição de governo do prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), promoveu uma reunião no auditório da Faculdade América com os futuros secretários que assumirão suas pastas a partir de 1º de janeiro de 2025.

O encontro teve como objetivo apresentar informações essenciais sobre os trâmites legais da gestão pública, com ênfase na responsabilidade de cada secretário em relação à execução da despesa pública, alinhando os processos à legislação vigente e aos órgãos de controle externo.

“Durante a reunião passamos informações detalhadas sobre o aspecto legal da gestão financeira do setor público, com foco nos princípios da Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar 101/2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além das normas municipais e orientações do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)”, explicou Elizeu Vargas.

Além de coordenador da equipe de transição, Vargas assumirá a Secretaria Municipal da Fazenda no próximo governo. Segundo ele, a reunião foi um passo importante para garantir uma gestão eficiente e transparente, que busque sempre o diálogo com a população.

Na última semana, Ferraço havia apresentado oficialmente, em coletiva de imprensa, os nomes do seu primeiro escalão, dando início mais aprofundado ao processo de transição para o novo governo. A ação desta quarta-feira reforça o compromisso da futura administração com a boa governança e a conformidade com as normativas legais.