CORONAVÍRUS | Festival de Frutos do Mar de Itapemirim é adiado

today18 de março de 2020 remove_red_eye39

O município de Itapemirim, em parceria com a Agência Gastronômica de Itapemirim (AGI), decidem adiar o XIV Festival Gastronômico de Frutos do Mar que seria realizado na Semana Santa, em Itaipava. De acordo com o secretário de Turismo, Wilson Viana, a medida é necessária visando a integridade física dos munícipes e visitantes.

O secretário enfatizou também, que a decisão foi tomada em comum acordo com os organizadores do evento e empresas parceiras, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e, em culminância com o Decreto Nº 15.626/2020 que declara situação de emergência de Saúde Pública e dispõe sobre medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19).

Wilson Viana ressaltou que a nova data já está em estudo e informou que o festival acontecerá ainda no corrente ano: “zelar pela Saúde Pública é um compromisso desta municipalidade”, finaliza.