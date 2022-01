Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinação de crianças com 11 anos

A Prefeitura de Guarapari abre nesta quinta-feira (20), às 16h, o agendamento de vacinação para crianças de 11 anos, através do site do município, no link SIAGEN – 3.2 (guarapari.es.gov.br).

Serão disponibilizadas 500 doses da Pfizer para vacinação que irá acontecer na sexta-feira (21).

A vacinação será realizada nas unidades de saúde de Meaípe, Kubitscheck, Bela Vista, Setiba, Perocão e Adalberto e Centro Municipal de Saúde, no Itapebussu.

Documentos necessários: CPF, Cartão do SUS, Cartão de vacina da criança e comprovante de residência, em nome do responsável.