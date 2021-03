COVID-19 | Guarapari começa vacinação de idosos de 70 a 74 anos na próxima quinta-feira (25)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza na próxima quinta-feira (25), sexta-feira (26) e sábado (27) a primeira dose da vacinação dos idosos da faixa etária de 70 a 74 anos, das 8h às 12h.

É importante lembrar que os idosos deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do distanciamento na fila.

Confira os locais de vacinação

Drive Thru (carro)

A vacinação na modalidade Drive Thru será realizada na Rua Brasília, Praia da Cerca, próximo ao Hotel Fragata.

Idosos Ativos / Livre procura (sem carro)

No complexo esportivo, será realizada apenas a vacinação dos ativos através de livre procura (sem carro).

Atenção

A Semsa reforça com a população que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois serão distribuídas senhas, e em todos os dias de vacinação estão sendo contabilizadas sobras de doses.

Na última quinta-feira (18) foram registradas sobras de 70 doses, na sexta (19) foram 190 doses, e nessa segunda (22) sobraram 200 senhas para serem distribuídas, sendo que não houve comparecimento de público para isso.

A Semsa ressalta que o sistema de agendamento já está sendo finalizado pelo setor de Tecnologia da Informação (TI), e em breve será disponibilizado à população. Até lá, a vacinação vem acontecendo através da distribuição de senhas.